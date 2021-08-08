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消息指稱Pixel 5a預計在8月26日正式推出 僅在美國、日本市場銷售
Google日前已經透露將會在今年推出傳聞許久的Pixel 5a，並且確認僅在美國與日本市場推出，而稍早則有消息指出此款手機將在8月26日正式推出，同時售價為450美元。
不過，Google方面並未回應此項說法。
而就先前傳出消息顯示，Pixel 5a將搭載6.4吋螢幕，維持使用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，並且搭配6GB記憶體、128GB儲存容量與4650mAh電池容量，但僅提供黑色款式，同時也取消搭載無線充電功能。
相機部分預期會採用與Pixel 5相同設計，亦即搭載支援雙像素對焦 (Dual Pixel)的1220萬畫素主相機，以及1600萬畫素超廣角鏡頭，同時具備IP67等級防水防塵，並且加入3.5mm耳機孔設計。
此次因為疫情造成晶片供應短缺情況，因此讓Pixel 5a實際產能相對不高，因此僅在美國及日本市場提供，但接下來計畫在秋季推出的Pixel 6與Pixel 6 Pro，則預期會在更多國家地區上市銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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