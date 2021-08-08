消息指稱Pixel 5a預計在8月26日正式推出 僅在美國、日本市場銷售

華為在日前宣布推出年度旗艦手機P50系列，其中除了搭載海思半導體的Kirin 9000處理器，同時也採用僅對應4G連網功能的Snapdragon 888處理器，藉此彌補處理器產能不足問題，同時也避開美國政府對於5G網路技術應用的出口限制。不過，相關消息指稱華為最快可在明年解決受限美國政府禁令的問題，將可恢復提供對應5G連網功能手機產品。

2021-08-07 07:35