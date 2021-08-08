因應G’zOne品牌20週年 CASIO計畫推出全新三防手機「G’zOne TYPW-XX」

CASIO宣布，將因應Casio G'zOne系列三防手機推出20週年，預計推出名為「G'zOne TYPW-XX」的紀念機種，預計會在今年11月與au KDDI及沖繩電信合作推出。

依照說明，「G'zOne TYPW-XX」是以過去針對戶外運動及極端環境使用需求打造的G'zOne系列手機為基礎，並且加入目前智慧型手機設計元素。從目前公布資訊顯示，「G'zOne TYPW-XX」將由原本G'zOne設計團隊打造，並且由Kyocera代工生產。

而外觀部分，顯示「G'zOne TYPW-XX」將延續過往在折疊手機時代採用的圓形外部螢幕，藉此顯示當前時間等資訊，但不確定是否會採用2005年至2010年期間採用的折疊手機形式設計，或是採用2011年至2012年採用的智慧型手機形式。

規格方面，目前CASIO預計會在後續接連公布，但預期會加入美國MIL-STD軍規認證，可對應防水、防塵與耐摔設計，並且搭載可量測氣溫、氣壓等環境數據的感測元件，另外也將搭載手電筒、FM收音機與警報呼救功能，而連網規格則僅搭載4G LTE設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》