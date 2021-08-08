蘋果強調比對iOS 15裝置是否上傳違規照片的作法 不會危及個人隱私

針對稍早宣布與美國國家失蹤與受虐兒童中心 (NCMEC)合作，透過比對分散資料串方式，在使用者透過安裝新版iOS 15作業系統的iPhone上傳照片到iCloud服務之前，會先「檢查」照片內容是否涉及違反使用規範的作法，蘋果再次強調並非直接窺伺使用者上傳照片內容，而是透過數據比對方式進行分析，除非判斷有問題才會透過人工方式進一步確認。

不少看法認為，蘋果這樣的作法將會危害使用者隱私安全，甚至可能產生更大漏洞風險。

蘋果在後續則是澄清並非直接掃描使用者所有存放照片，而是透過密碼學原理，配合美國國家失蹤與受虐兒童中心提供數據，透過分散資料 (hash)比對內容特徵，因此實際上並未直接窺伺使用者的照片內容，同時也強調此項技術已經行之有年，同時也並非為了方便政府監控人民設計。

另外，蘋果也說明此項機制僅限使用者從裝置端上傳照片至iCloud期間運作，同時主要是在使用者裝置端運作，並非上傳至蘋果伺服器進行分析，就此強調在未發現任何違反使用規範情況下，蘋果工作人員均不會介入處理。而如果使用者將照片上傳至其他雲端服務，此項機制就不會運作。

同時，蘋果也強調此項機制不會對外開放使用，因此也不會因為第三方App濫用產生隱私外洩風險，或是被政府用於監控民眾隱私等問題。

而在進一步說明中，蘋果表示此項機制預計在iOS 15正式版本加入，意味實際運作時間會是在今年秋季，同時使用者的iPhone也必須更新到最新iOS版本才能順利運作。至於此項機制目前僅先在美國境內實施，其他地區並未同步啟用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》