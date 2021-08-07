快訊

雲林縣今早宣布全縣停班停課 全面投入防災

獨／柯文哲拚2024總統 黨內民調曝光假想敵是這兩人

三星可能升級現有購買推薦獎勵 吸引換購Galaxy Fold 3等新機

聯合新聞網 / 楊又肇

三星稍早在韓國知識財產局，以及澳洲知識財產局分別申請名為「Galaxy Referral」的名稱商標，似乎將套用在現有購買推薦計畫上，或許將以此向更多人推廣換購即將在Unpacked活動上揭曉新機。

在此之前，三星已經推出名為「Samsung Referral Program」的產品購買推薦計畫，亦即消費者透過此計畫申請帳號，並且獲得一組推薦碼後，即可提供親友使用推薦碼獲得額外5%折扣購機，同時自己也會獲得相應的獎勵積分，藉此能在三星線上商店折抵消費金額。

而此次三星在韓國與澳洲地區申請註冊的「Galaxy Referral」的名稱商標，或許會成為「Samsung Referral Program」產品購買推薦計畫全新稱呼，但推薦獎勵項目與相關辦法是否會同步作調整，暫時還無法確認。

但從日前三星在美國地區提供舊機折抵換購方案，特別針對接下來即將推出新機增加可透過兩款舊機進行折抵，藉此讓消費者能以更低價格換購新機，可能在接下來準備推行的新版產品購買推薦計畫也會加入更多吸引消費方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

澳洲 三星

延伸閱讀

三星宣布主攻折疊手機 提出面板下自拍鏡頭新技術

三星盧泰文證實 下一代Galaxy Z Fold支援S Pen、更耐用

Note走入歷史 三星盧泰文：帶用戶進入摺疊世代

三星Galaxy Z Fold 3的保護套配件曝光 可放S Pen更像隨身筆記本

相關新聞

iPhone 13系列也現身了！已升級搭載iOS 15系統

在昨天「Apple Watch Series 7 提前現身」歐亞經濟委員會數據庫中後，今年早些時候在 EEC 數據庫中發現的新 iPhone 型號也有更新的文件，當時，這些設備已提交運行 iOS 14 系統，但美國 Apple 公司現在已更新文件以指出這些設備已安裝 iOS 15 系統。

手機開暗黑模式超省電？最新研究和你想的可能不同

你也是暗黑模式(Dark Mode)的愛用者嗎？不少使用者會把手機主題調整成暗黑模式，理由多半是為了降低夜間使用手機的刺眼程度，以及對於OLED螢幕能達到省電的效果。根據國外大學研究實測，暗黑模式不一定能顯著省電，關鍵取決於平常慣用的亮度而定。

華為避開美國禁令限制 最快明年恢復推出5G手機產品

華為在日前宣布推出年度旗艦手機P50系列，其中除了搭載海思半導體的Kirin 9000處理器，同時也採用僅對應4G連網功能的Snapdragon 888處理器，藉此彌補處理器產能不足問題，同時也避開美國政府對於5G網路技術應用的出口限制。不過，相關消息指稱華為最快可在明年解決受限美國政府禁令的問題，將可恢復提供對應5G連網功能手機產品。

蘋果將偵測兒童色情影像 用戶上傳iCloud就舉報

蘋果公司（Apple）今天表示，iPhone和iPad即將開始偵測含有兒童性虐待的影像，當這些影像上傳到蘋果在美國的網路...

遠傳門市限定優惠 雙雙對對黃金門號「免」競標

父親節及情人節即將來臨，遠傳（4904）門市特別推出「雙雙對對黃金門號」及「電池舊換新」限定優惠活動，提供不一樣的送禮選...

Google Pixel 6、Pixel 6 Pro規格搶先看 售價曝光預計秋季上市

Google Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 無預警發表，這次 Google 沒有發表新機詳細訊息，僅透露將搭載 Google 自家研發全新晶片「Google Tensor」，預計將在 2021 年秋季登場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。