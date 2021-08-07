三星可能升級現有購買推薦獎勵 吸引換購Galaxy Fold 3等新機

三星稍早在韓國知識財產局，以及澳洲知識財產局分別申請名為「Galaxy Referral」的名稱商標，似乎將套用在現有購買推薦計畫上，或許將以此向更多人推廣換購即將在Unpacked活動上揭曉新機。

在此之前，三星已經推出名為「Samsung Referral Program」的產品購買推薦計畫，亦即消費者透過此計畫申請帳號，並且獲得一組推薦碼後，即可提供親友使用推薦碼獲得額外5%折扣購機，同時自己也會獲得相應的獎勵積分，藉此能在三星線上商店折抵消費金額。

而此次三星在韓國與澳洲地區申請註冊的「Galaxy Referral」的名稱商標，或許會成為「Samsung Referral Program」產品購買推薦計畫全新稱呼，但推薦獎勵項目與相關辦法是否會同步作調整，暫時還無法確認。

但從日前三星在美國地區提供舊機折抵換購方案，特別針對接下來即將推出新機增加可透過兩款舊機進行折抵，藉此讓消費者能以更低價格換購新機，可能在接下來準備推行的新版產品購買推薦計畫也會加入更多吸引消費方案。

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