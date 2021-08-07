攜手美國國家失蹤與受虐兒童中心 蘋果將比對iOS 15裝置是否上傳違規照片

在稍早與美國國家失蹤與受虐兒童中心 (NCMEC)合作中，蘋果確認將透過比對分散資料串方式，藉此比對iOS 15裝置是否將涉及違反使用規範的照片上傳至iCloud存放，在有必要情況下更將相關資料轉交美國國家失蹤與受虐兒童中心或執法單位進行後續處理。

依照說明，此項技術主要是藉由掃描照片中存放的分散資料串，並且與美國國家失蹤與受虐兒童中心提供分散資料庫內容進行比對，當分析比對確認使用者上傳照片涉及兒童性侵等違反使用規範照片內容，同時也發現使用者有持續上傳類似照片時，蘋果就會介入以人工方式檢測，避免系統產生誤判情況，例如許多父母會上傳自家兒女照片，有可能會造成系統識別錯誤。

但一旦確認使用者有持續上傳違反規範照片內容，蘋果就會限制使用者的iCloud帳號繼續運作，同時也會將相關資料轉交給美國國家失蹤與受虐兒童中心，或是交由執法單位進行後續處理。若使用者認為被誤判違反使用規範，蘋果表示依然可以提出申述。

蘋果強調，此項機制將會成為iOS 15更新一部分，因此所有分析比對是在使用者裝置端，而非iCloud端。同時，比對資料主要會以美國國家失蹤與受虐兒童中心提供數據內容為主，因此主要是針對兒童性侵相關照片內容的hash資料串作比對，並非直接掃描照片內容，更不會窺伺使用者存放在裝置上的其他照片內容，強調不會影響使用者個人隱私。

目前此項機制僅限上傳至iCloud存放照片過程檢測，若使用者選擇將照片上傳至其他雲端服務，顯然就無法發揮實質作用。

除了透過此項技術協助減少兒童性侵照片傳播問題，蘋果也透過機器學習技術，讓設定家庭帳號、主要提供家中13歲以下小孩使用的iPhone瀏覽包含裸體照片內容時，會自動加上模糊處理，另外在小孩使用iPhone透過iMessage服務收到色情內容時，也會同步向父母持有iPhone發出警告，更在Siri數位助理服務增加如何舉報兒童性侵內容的相關資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》