快訊

過半數美國人完成接種疫苗 日增病例數與死亡數雙漲

豪雨暴襲！台鐵集集支線不通 后里豐原間電車線還故障

聯想國際版Legion Phone Duel 2 將於8/13於台灣市場推出

聯合新聞網 / 楊又肇

今年4月正式揭曉後，聯想終於確定將在8月13日下午2點公布旗下遊戲手機Legion Phone Duel 2 (在中國市場名稱為Legion Phone 2 Pro)於台灣上市資訊。

不過，相比許多搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器的手機已經陸續進入台灣市場，而華碩ROG Phone 5系列也已經在台灣市場銷售一段時間，更有消息指稱華碩計畫推出換上超頻版Snapdragon 888+處理器的新款手機，聯想此次腳步似乎是慢了一些。

但以Legion Phone Duel 2本身就是針對手機遊戲市場打造，讓使用者能有更好的手機遊戲遊玩操作體驗，並且降低遊玩時產生熱度，藉此維持遊戲執行效能與遊玩體驗，或是還是有其吸引市場之處。

在先前已經在中國市場銷售版本來看，預期Legion Phone Duel 2也會延續第一代機種側面升降式視訊鏡頭、兩組電池設計，同時也將處理器放置在機身中央，以利達到最佳散熱效果。另外，新機背蓋也換上更突出設計，並且搭載RGB「Y」字燈效，以及散熱風扇設計，同樣標榜橫向持握遊玩使用體驗，而機身則提供黑色及白色兩款配色，與前一代機種採黑/紅、黑/藍配色設計明顯不同。

另外，Legion Phone Duel 2採用面積達4730mm2設計的均熱板，搭配純銅散熱風道與雙風扇設計，並且配合機身兩側出風口抽離熱量，標榜能讓系統維持更穩定效能。

螢幕則採用6.92吋、Full HD+解析度的E4材質AMOLED面板，分別對應144Hz畫面更新率與720Hz觸控反應率，同時也支援DC調光，以及DCI-P3廣色域與HDR10+顯示效果。硬體方面則搭載8GB、12GB或16GB容量記憶體，以及128GB、256GB或512GB儲存容量，電池容量則採5500mAh設計，同樣支援最高90W有線快充 (與第一代設計相同，透過兩組45W有線快充構成)，跟其他遊戲手機一樣也支援可直接對手機供電，而非先經過電池充電的直供模式。

跟華碩ROG Phone 5 Pro一樣，Legion Phone Duel 2在原本邊框支援的觸控操作功能，額外在背蓋左側邊緣兩側，以及背蓋中間左右兩處額外增加可自訂觸控操作功能，搭配螢幕觸控與原本邊框觸控功能，最高可同時對應8個手指操作。

而相機部分，用於自拍、直播使用的策升降式視訊鏡頭採用4400萬畫素規格，並且對應4K錄影，並且能在直播過程以虛擬人像形式自拍，背後主相機模組則分別搭載6400萬畫素廣角鏡頭，以及1600萬畫素超廣角鏡頭，基本上與第一代機種採相同設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯想

延伸閱讀

搭載「Tensor」處理器的Pixel 6亮相後 Qualcomm強調仍與Google維持合作關係

蘋果明年推出的Mac Pro體型將更小 仍提供Intel處理器版本

華碩電競手機夯 估今年銷量較前代成長80％

華碩ROG Phone 5 奪Q2電競手機市占第一

相關新聞

iPhone 13系列也現身了！已升級搭載iOS 15系統

在昨天「Apple Watch Series 7 提前現身」歐亞經濟委員會數據庫中後，今年早些時候在 EEC 數據庫中發現的新 iPhone 型號也有更新的文件，當時，這些設備已提交運行 iOS 14 系統，但美國 Apple 公司現在已更新文件以指出這些設備已安裝 iOS 15 系統。

手機開暗黑模式超省電？最新研究和你想的可能不同

你也是暗黑模式(Dark Mode)的愛用者嗎？不少使用者會把手機主題調整成暗黑模式，理由多半是為了降低夜間使用手機的刺眼程度，以及對於OLED螢幕能達到省電的效果。根據國外大學研究實測，暗黑模式不一定能顯著省電，關鍵取決於平常慣用的亮度而定。

華為避開美國禁令限制 最快明年恢復推出5G手機產品

華為在日前宣布推出年度旗艦手機P50系列，其中除了搭載海思半導體的Kirin 9000處理器，同時也採用僅對應4G連網功能的Snapdragon 888處理器，藉此彌補處理器產能不足問題，同時也避開美國政府對於5G網路技術應用的出口限制。不過，相關消息指稱華為最快可在明年解決受限美國政府禁令的問題，將可恢復提供對應5G連網功能手機產品。

蘋果將偵測兒童色情影像 用戶上傳iCloud就舉報

蘋果公司（Apple）今天表示，iPhone和iPad即將開始偵測含有兒童性虐待的影像，當這些影像上傳到蘋果在美國的網路...

遠傳門市限定優惠 雙雙對對黃金門號「免」競標

父親節及情人節即將來臨，遠傳（4904）門市特別推出「雙雙對對黃金門號」及「電池舊換新」限定優惠活動，提供不一樣的送禮選...

Google Pixel 6、Pixel 6 Pro規格搶先看 售價曝光預計秋季上市

Google Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 無預警發表，這次 Google 沒有發表新機詳細訊息，僅透露將搭載 Google 自家研發全新晶片「Google Tensor」，預計將在 2021 年秋季登場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。