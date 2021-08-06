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蘋果將偵測兒童色情影像 用戶上傳iCloud就舉報
蘋果公司（Apple）今天表示，iPhone和iPad即將開始偵測含有兒童性虐待的影像，當這些影像上傳到蘋果在美國的網路儲存空間時加以舉報，不過提倡隱私權的人士對此表示憂心。
蘋果在網路貼文中表示：「我們想要協助保護孩童，免受以通訊工具來招募並剝削孩童的侵犯者荼毒，並限制兒童性虐待內容（child sexual abuse material，CSAM）散布。」
法新社報導，新的技術將使驅動蘋果行動裝置的軟體可將使用者手機上的虐待影像與兒童安全組織提供的已知兒童性虐待內容資料庫進行比對，接著在這些影像上傳到蘋果網路儲存空間iCloud時加以舉報。
不過，若干數位權利組織表示，蘋果作業系統的調整可能會讓裝置開「後門」，進而被政府或其他組織利用。
蘋果則反駁表示，公司不會直接存取這些影像，並強調蘋果為保護隱私權和安全所採取的種種措施。
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