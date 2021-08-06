快訊

「少校跪府」太丢人 傳國防部長邱國正下令撤職究辦

買疫苗拖這麼久 柯文哲轟：陳時中閃躲、執政傲慢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果將偵測兒童色情影像 用戶上傳iCloud就舉報

中央社 / 舊金山6日綜合外電報導
蘋果公司（Apple）今天表示，iPhone和iPad即將開始偵測含有兒童性虐待的影像，當這些影像上傳到蘋果在美國的網路儲存空間時加以舉報，不過提倡隱私權的人士對此表示憂心。 路透社
蘋果公司（Apple）今天表示，iPhone和iPad即將開始偵測含有兒童性虐待的影像，當這些影像上傳到蘋果在美國的網路儲存空間時加以舉報，不過提倡隱私權的人士對此表示憂心。 路透社

蘋果公司（Apple）今天表示，iPhone和iPad即將開始偵測含有兒童性虐待的影像，當這些影像上傳到蘋果在美國的網路儲存空間時加以舉報，不過提倡隱私權的人士對此表示憂心。

蘋果在網路貼文中表示：「我們想要協助保護孩童，免受以通訊工具來招募並剝削孩童的侵犯者荼毒，並限制兒童性虐待內容（child sexual abuse material，CSAM）散布。」

法新社報導，新的技術將使驅動蘋果行動裝置的軟體可將使用者手機上的虐待影像與兒童安全組織提供的已知兒童性虐待內容資料庫進行比對，接著在這些影像上傳到蘋果網路儲存空間iCloud時加以舉報。

不過，若干數位權利組織表示，蘋果作業系統的調整可能會讓裝置開「後門」，進而被政府或其他組織利用。

蘋果則反駁表示，公司不會直接存取這些影像，並強調蘋果為保護隱私權和安全所採取的種種措施。

隱私權 蘋果 iCloud

延伸閱讀

晶片需求大爆發 全球缺貨危機才剛開始

行政院擬再發振興5倍券 孫大千：人民要蘋果被塞芭樂

蘋果iPhone擬偵測兒童色情圖像 引發隱私保護爭議

鴻海7月營收創同期新高 12日法說聚焦供應鏈缺貨

相關新聞

iPhone 13系列也現身了！已升級搭載iOS 15系統

在昨天「Apple Watch Series 7 提前現身」歐亞經濟委員會數據庫中後，今年早些時候在 EEC 數據庫中發現的新 iPhone 型號也有更新的文件，當時，這些設備已提交運行 iOS 14 系統，但美國 Apple 公司現在已更新文件以指出這些設備已安裝 iOS 15 系統。

手機開暗黑模式超省電？最新研究和你想的可能不同

你也是暗黑模式(Dark Mode)的愛用者嗎？不少使用者會把手機主題調整成暗黑模式，理由多半是為了降低夜間使用手機的刺眼程度，以及對於OLED螢幕能達到省電的效果。根據國外大學研究實測，暗黑模式不一定能顯著省電，關鍵取決於平常慣用的亮度而定。

蘋果將偵測兒童色情影像 用戶上傳iCloud就舉報

蘋果公司（Apple）今天表示，iPhone和iPad即將開始偵測含有兒童性虐待的影像，當這些影像上傳到蘋果在美國的網路...

遠傳門市限定優惠 雙雙對對黃金門號「免」競標

父親節及情人節即將來臨，遠傳（4904）門市特別推出「雙雙對對黃金門號」及「電池舊換新」限定優惠活動，提供不一樣的送禮選...

Google Pixel 6、Pixel 6 Pro規格搶先看 售價曝光預計秋季上市

Google Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 無預警發表，這次 Google 沒有發表新機詳細訊息，僅透露將搭載 Google 自家研發全新晶片「Google Tensor」，預計將在 2021 年秋季登場。

小米MIX 4確定8/10揭曉 傳將搭載S888+處理器、螢幕下鏡頭

小米稍早確認在創辦人暨執行長雷軍於8月10日晚間7點半進行的年度演講活動中，將同步揭曉新款小米MIX 4。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。