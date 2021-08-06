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手機開暗黑模式超省電？最新研究和你想的可能不同

聯合新聞網 / 綜合報導
手機開啟暗黑模式的前後對比。圖擷自美國普渡大學
手機開啟暗黑模式的前後對比。圖擷自美國普渡大學

你也是暗黑模式(Dark Mode)的愛用者嗎？不少使用者會把手機主題調整成暗黑模式，理由多半是為了降低夜間使用手機的刺眼程度，以及對於OLED螢幕能達到省電的效果。根據國外大學研究實測，暗黑模式不一定能顯著省電，關鍵取決於平常慣用的亮度而定。

根據外媒Android Authority報導，美國普渡大學（Purdue University）進行一項研究指出，若使用者平時習慣把亮度開到最大(100％)，開啟黑暗模式後省電幅度可達39％到47％之多；若平時設定在中等亮度(30％～40％)，則省電程度大幅下降到僅剩3％~9％。

該份研究指出，消費者多半在室內使用自動亮度(Auto-Brightness)，而非戶外大太陽底下的100%亮度。因此在常見的情形之下，省電效果不會太明顯，但並不能就說暗黑模式完全沒有省電效果。

參與此次研究的手機共有Google Pixel 2、Pixel 4、Pixel 5 和 Motorola Moto Z3。普渡大學團隊分別記錄計算機App、Google日曆、Google地圖、Google新聞、Google電話和YouTube每一分鐘的使用情形。

Google 省電 OLED 螢幕

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