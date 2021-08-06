OPPO Reno 6系列登台 強調「光斑人像」拍攝效果與「AI調色大師」濾鏡功能

先前已經在中國市場推出的Reno 6系列，今日 (8/5)由OPPO宣布引進台灣市場，並且採與國際市場銷售版本相同模式，亦即引進標準版採聯發科天璣900處理器的Reno 6，以及本身實際是中國市場銷售的Reno 6 Pro+，並且採用Qualcomm Snapdragon 870處理器設計的「Reno 6 Pro」。

之所以會有這樣的差異，除了考量簡化國際市場產品銷售機種，另一方面也考量先前在中國市場推出三款機種是為了符合不同使用需求，但在國際市場則是將原本外型相同的Reno 6 Pro與Reno 6 Pro+合併，僅以Reno 6 Pro為稱，並且透過Qualcomm處理器設計吸引更多消費族群。

而在設計方面，Reno 6採用類似iPhone 12系列的平邊框體設計，Reno 6 Pro則採用雙側曲面螢幕設計，整體上延續Reno 5系列的設計元素。機身背蓋則採用抗指紋沾染，並且提升握感的晶鑽2.0工藝設計，整體感覺與金屬噴砂質感相似，並且能隨光線折射呈現不同光感視覺效果。

處理器方面，Reno 6採用聯發科天璣900處理器，搭配6.4吋平面OLED螢幕，Reno 6 Pro則採用Qualcomm Snapdragon 870處理器，螢幕則採6.55吋曲面OLED設計，兩款手機的螢幕解析度均為Full HD+，並且支援90Hz畫面更新率。

至於電池設計方面，Reno 6採用4300mAh電池容量，Reno 6 Pro為4500mAh電池容量，兩款手機都支援65W有線快充。此外，Reno 6搭載Z軸線性馬達，而Reno 6 Pro則搭載震動表現更細膩的X軸線性馬達。

相機方面，兩款手機均採用3200萬畫素視訊鏡頭，Reno 6的主相機分別採用6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭及200萬畫素微距鏡頭，Reno 6 Pro則採用5000萬畫素、與Sony合作IMX766感光元件的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素超廣角鏡頭、1300萬畫素遠距鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭。

兩款手機均配置色溫感應器，藉此對應更正確色彩表現，另外也搭載「光斑人像」功能，在錄影及拍照模式中可快速識別主體將人像與背景分離，創造斑斕夢幻的光斑背景，另外在錄影模式也透過三重人工智慧模型與背景光源重構技術，在錄影過程中即時模擬景深提高人像亮度，同時讓背景能以等同單眼相機拍攝光斑散景效果呈現。

此外，透過內建「AI調色大師」功能，使用者更可透過點選照片色彩即可轉換成自定義濾鏡效果，並且在保留原始照片品質和細節紋理。但先前在中國市場推出版本搭載的Bobbi Brown合作專屬妝容濾鏡效果，有可能因為授權因素限制，並未在此次台灣上市版本推出。

操作介面則搭載基於Android 11的ColorOS 11.3版本，其中標榜能讓操作體驗更加流暢，甚至也針對遊戲體驗進行最佳化，並且能以開啟勿擾、僅保留必要通訊功能的沉浸遊戲模式，讓使用者能將手機主要運作效能集中在遊戲體驗，同時也進一步提升手機截圖等操作。

而建議售價方面，Reno 6 Pro在台灣地區售價為新台幣24990元，並且推出12GB記憶體與256GB儲存容量，分別推出極光藍與暮光灰兩款配色，至於此次同步推出的Reno 6則是以新台幣16990元價格銷售，記憶體則配置8GB規格，以及採用128GB儲存容量，總計推出星河藍與夜海黑兩款配色。

兩款手機將從即日起開放預購，預計在8月12日開放銷售，將透過OPPO全台體驗店、OPPO網路商店、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、神腦國際等通路，以及包含PChome 24h 購物、momo購物網、蝦皮購物、yahoo! 購物中心、東森購物網、神腦線上、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物等通路同步開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》