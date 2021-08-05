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OPPO揭曉旗下第二款螢幕下鏡頭設計 標榜對應更好自拍畫質

聯合新聞網 / 楊又肇

在中興日前揭曉搭載其第二代螢幕下鏡頭設計，並且強調對應更高拍攝畫素密度的Axon 30 5G之後，OPPO稍早也揭曉旗下新款螢幕下鏡頭設計，同樣標榜對應更高拍攝像素密度，藉此呈現更好自拍畫質。

不過，跟2019年提出旗下首款螢幕下鏡頭設計方案一樣，OPPO此次也未說明是否計畫讓此設計方案進入量產應用階段，但強調未來會在硬體與軟體設計持續精進，目標打造使用體驗更好的螢幕下鏡頭設計方案。

依照說明，OPPO與中興一樣採取將每單位像素面積縮減，藉此對應400ppi像素密度，並且透過演算法減少螢幕下相機拍攝時的光線散射問題，並且提高HDR與自動白平衡表現。

▲OPPO第二代螢幕下鏡頭設計
▲OPPO第二代螢幕下鏡頭設計

▲透過OPPO第二代螢幕下鏡頭自拍效果
▲透過OPPO第二代螢幕下鏡頭自拍效果

另外，OPPO也將螢幕顯示面板換上更透明材質，同時也讓每單位像素間隔寬度縮減50%，另外也藉由單電路對應單像素設計，搭配演算法補償誤差後，讓影像誤差減少至2%，藉此對應更攝顯示畫質與亮度表現，不會因為採用螢幕下鏡頭設計犧牲螢幕使用體驗。

▲配合第二代螢幕下鏡頭設計，OPPO將螢幕顯示面板換成透明材質，並且縮小每單位像素間隔寬度
▲配合第二代螢幕下鏡頭設計，OPPO將螢幕顯示面板換成透明材質，並且縮小每單位像素間隔寬度

除了中興、OPPO，目前包含三星、小米也陸續進入螢幕下鏡頭設計發展，顯示在持續更高螢幕顯示佔比之下，接下來會有更高比例發展會聚焦在螢幕下鏡頭設計應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍 OPPO

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