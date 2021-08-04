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iPhone 13系列也現身了！已升級搭載iOS 15系統

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
示意圖。圖為搭載毫米波的iPhone 12機種。（路透）
示意圖。圖為搭載毫米波的iPhone 12機種。（路透）

在昨天「Apple Watch Series 7 提前現身」歐亞經濟委員會數據庫中後，今年早些時候在 EEC 數據庫中發現的新 iPhone 型號也有更新的文件，當時，這些設備已提交運行 iOS 14 系統，但美國 Apple 公司現在已更新文件以指出這些設備已安裝 iOS 15 系統。

iPhone 13型號現身EEC

在歐亞經濟委員會數據庫中看到幾個新的 iPhone‌ 型號，包括 A2628、A2630、A2634、A2635、A2640、A2643 和 A2645，所有這些都可能對應於新的 iPhone 13、‌iPhone 13‌ mini、‌iPhone 13‌ Pro 和‌ iPhone 13‌ Pro Max 設備。以過去幾年的經驗，只要是蘋果在歐亞經濟委員會數據庫上傳的新型號資料都毋庸置疑。

iPhone 13新功能

儘管即將推出的新 iPhone 與 iPhone 12 機型外型可能不會有太大不同，但我們可以期待更小的原深感測相機模組、升級的 A15 仿生晶片、120Hz ProMotion 顯示螢幕和相機改進等功能。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 13 iOS 15 Apple

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