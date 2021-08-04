固網跟行動網路哪個好？ 他問為何不選比較便宜的 網友秒回：「有差」

台灣4G行動網路訊號覆蓋率廣，尤其前陣子居家辦公，不少人為了提升網路品質，考慮申辦固網，讓視訊會議不中斷。但行動網路跟固網哪個比較划算呢？有網友在PTT問大家，「行動網路比固網還便宜，為什麼要辦固網？」沒想到其他人秒答「穩定性高」是優點。

網友指出，台灣的4G吃到飽很便宜，他每個月只要繳488元，就可以在離峰時間速度達到160M，尖峰時段也還有80M。但相比之下，有線電視只有120M就要月繳699了，更不用說有業者推出100M快1000元的方案。他認為，儘管大家認為固網比行動網路來得穩定，但用了3年，還是覺得國內電信業者的網路品質不錯。因此，這位網友拋出疑問「在4G比固網還便宜、穩定度也不輸固網的台灣，是4G太便宜還是固網太貴呢？」

文章一出，引發網友關注。有人直言「又不是每個地方4G都快」，大部分人還是認為固網的穩定度更高，並分享自身經驗「我也用4g分享，但穩定度不好」、「手機網路不穩定啊」、「固網是獨立線路，有頻寬保底 + 穩定性高」、「手機網路吃到飽不穩」、「行動網路流量用太大有可能被電信公司鎖網速，而且比穩定度，行動網路和固網沒得比」。