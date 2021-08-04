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realme推出可達50W功率的磁吸無線閃充MagDart 擴展Android磁吸無線閃充市場

聯合新聞網 / 楊又肇
▲realme宣布推出標榜全球最快、可達50W充電功率的磁吸無線閃充MagDart
▲realme宣布推出標榜全球最快、可達50W充電功率的磁吸無線閃充MagDart

日前預告後，realme宣布推出標榜全球最快、可達50W充電功率的磁吸無線閃充MagDart，同時也計畫建構業界最全面的磁吸無線閃充市場生態，並且計畫透過MagDart Fusion計畫對外授權使用MagDart設計，藉此打造更多MagDart設計應用配件，讓Android手機也能享有便利的磁吸無線充電體驗。

同步推出realme旗下第一款支援無線充電技術的手機realme Flash

而配合此次宣布推出磁吸無線閃充MagDart設計，realme也同步揭曉旗下第一款支援此項無線充電設計的智慧型手機realme Flash，同時也推出多款對應MagDart設計的磁吸充電配件，藉此建構完整磁吸無線閃充市場生態。

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[caption id="attachment_145970" align="aligncenter" width="1000"] ▲realme旗下第一款支援此項無線充電設計的智慧型手機realme Flash[/caption]

相較市場目前常見無線充電設計多半有需要精準對位、充電速度較慢，同時也會伴隨發熱問題，因此realme強調旗下MagDart設計，透過硼鈷合金強力磁鐵讓手機與充電配件以磁吸方式精準對位，並且透過更大的銅線圈設計降低充電阻抗，藉此提升充電速率，更能降低無線充電時的發熱比例。

▲透過硼鈷合金強力磁鐵讓手機與充電配件以磁吸方式精準對位
▲透過硼鈷合金強力磁鐵讓手機與充電配件以磁吸方式精準對位

▲透過更大的銅線圈設計降低充電阻抗，藉此提升充電速率
▲透過更大的銅線圈設計降低充電阻抗，藉此提升充電速率

▲在realme Flash內的無線充電模組設計
▲在realme Flash內的無線充電模組設計

以50W充電功率在54分鐘內將手機電量充滿

配合此次提出高達50W充電功率的MagDart磁吸無線閃充充電器，realme Flash將可在5分鐘內以無線充電方式，將內建4500mAh電池充入20%電量，並且能在54分鐘內將電量充至100%。

此外，這次提出的MagDart磁吸無線閃充設計，充電功率更與目前用在realme智慧手機的有線快速充電技術SuperDart，同樣均採用50W充電功率規格。

依照realme說明，MagDart磁吸無線閃充設計中額外搭配一組主動式風冷散熱系統，讓充電過程能維持正常溫度，並且帶走絕大多數熱度，讓充電器能長時間維持高功率輸出，並且能實現高於蘋果MagSafe磁吸無線充電器的8倍左右充電功率。

▲高達50W充電功率的MagDart磁吸無線閃充充電器
▲高達50W充電功率的MagDart磁吸無線閃充充電器

▲搭配一組主動式風冷散熱系統，讓充電過程能維持正常溫度，並且帶走絕大多數熱度
▲搭配一組主動式風冷散熱系統，讓充電過程能維持正常溫度，並且帶走絕大多數熱度

同步推出多款MagDart設計配件

而此次推出配件部分，還包含對應15W充電功率的MagDart磁吸無線閃充器，厚度僅3.9mm，只有MagSafe磁吸充電器的26.4%，同時標榜可在90分鐘內將realme Flash的4500mAh電池電量充滿，其中更將充電運作主機板與充電線圈分離，藉此將兩個熱源分開，降低整體發熱狀況，讓充電器能長時間維持高功率充電。

▲對應15W充電功率的MagDart磁吸無線閃充器
▲對應15W充電功率的MagDart磁吸無線閃充器

另一款MagDart磁吸無線閃充行動電源，則是以白色皮革與鋁合金材質打造外觀，並且能透過磁吸方式固定在手機背面充電，同時本身也搭載一組支架設計，當行動電源幫手機充電時，亦可配合支架幫行動電源補充電量。

▲MagDart磁吸無線閃充行動電源
▲MagDart磁吸無線閃充行動電源

▲MagDart磁吸無線閃充行動電源可搭配支架變成可幫手機充電，同時也能透過有線方式補充行動電源電量
▲MagDart磁吸無線閃充行動電源可搭配支架變成可幫手機充電，同時也能透過有線方式補充行動電源電量

為了擴大MagDart市場生態規模，realme此次更同步推出以60組LED構成，並且能以磁吸方式固定在機身背面，同時配合MagDart設計供電的磁吸閃環自拍燈，以及最多可容納三張信用卡，並且具備支架設計的磁吸卡包。

針對本身並未搭載無線充電功能的手機，在此次公布消息中也宣布提供可對應realme GT使用的MagDart磁吸無線閃充保護殼，讓realme GT也能透過MagDart配件補充電量。

▲此次同步推出的各項MagDart配件，包含磁吸閃環自拍燈、磁吸卡包，以及可對應realme GT使用的MagDart磁吸無線閃充保護殼
▲此次同步推出的各項MagDart配件，包含磁吸閃環自拍燈、磁吸卡包，以及可對應realme GT使用的MagDart磁吸無線閃充保護殼

目前尚未有上市計畫

不過，此次公布內容僅為realme技術展示，因此相關產品目前尚未有計畫進入市場銷售，但預期會在2022年進入市場銷售，而台灣市場則尚未確認引進計畫。

而未來更將透過名為MagDart Fusion計畫，將MagDart設計開放第三方業者使用，藉此打造更多MagDart磁吸充電應用配件，讓Android手機也能享用MagSafe般的使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 realme

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