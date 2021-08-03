Google公布Pixel 6系列外觀 採客製化處理器「Tensor」發揮更高AI算力

在日前有不少傳聞後，Google選擇直接公布新款Pixel 6系列手機將會在今年秋季推出，同時更公布具體設計外觀，並且確認將首度採用名為「Tensor」的第一款Google自行打造處理器，而非繼續採用Qualcomm提供處理器規格。

硬體升級款不再使用「XL」名稱

今年預計推出新機中，將會區分標準款Pixel 6，以及規格強化設計，同時並未像以往冠上XL名稱的Pixel 6 Pro，此次公布外型更與先前提前曝光設計相同，在機身背面採用突出感十足的橫幅鏡頭模組，而機身背蓋則採用過往Pixel系列手機簡潔設計，並且標誌代表Google的「G」字樣。

在先前針對美國境內媒體，以及部分Pixel粉絲舉辦活動中，Google更實際展示此款新機，但考量手機尚未正式公布，因此現場並未允許拍攝，但依照相關說法指出，Pixel 6 Pro則大致上採與三星Galaxy Note 20 Ultra相仿機身尺寸。

機身部分，Pixel 6分別提供黑色、萊姆綠與桃紅色，同時由背面相機模組"橫切"的上方，則是採用呼應機身配色，並且採色度更深的配色設計。至於Pixel 6 Pro會採用相同設計外觀，分別提供黑色、白色與淺橘色。

透過客製化處理器對應更充足運算需求

而Google方面也未透露具體規格細節，但確認此款手機採用處理器將以「Tensor」為稱，並且成為Google第一款針對手機運算打造的客製化處理器，而是否就是日前市場傳聞以「Whitechapel」 (白教堂)為稱、與三星合作的處理器設計，目前暫時還無法確認。

至於採用客製化處理器，無非是希望能讓Pixel手機運算更符合Google軟體服務需求，並且能對應更充足的人工智慧運算表現，例如讓相機拍攝效果再次提升。

此次在手機上搭載的語音識別功能，將會透過「Tensor」處理器搭配SODA (Speech On Device API)平台，標榜能帶動資料中心等級的協同運算效果，可讓語音內容即時對應文字轉換與翻譯效果，在手機端就能完成原本需要透過資料中心運算的執行效能，甚至無須透過連網存取資料中心運算資源，整體運算能耗更只有過往一半左右。

兩款手機鏡頭仍有差異

兩款新機都會對應5G連網功能，但具體硬體規格細節仍未公布，但可以確認Pixel 6與Pixel 6 Pro的主相機會有差異，其中兩者都會搭載超廣角鏡頭，而後者則會呼應市場需求加入4倍長焦鏡頭，不像Pixel 5、Pixel 4系列僅提供超廣角鏡頭設計。

其他部分，Google強調會讓Pixel 6系列可順利對應一天以上使用電量，同時也確定會採用日前已經公布的Android 12作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》