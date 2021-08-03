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舊版Android用戶注意！9/27起無法再以Google帳號登入App 解法曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

針對目前仍在使用舊版Android作業系統的裝置，Google稍早透過電子郵件方式通知，表示未來不再允許透過此類裝置以Google帳號登入App內容。

此項公告預計在今年9月27日之後生效，意味使用者手上的手機裝置仍使用Android 1.0、Android 1.1、Android 1.5 Cupcake、Android 1.6 Donut、Android 2.0 Eclair、Android 2.2 Froyo與Android 2.3 Gingerbread版本作業系統的話，將不再支援透過Google帳號登入諸如YouTube、Gmail、Google Drive等Google服務App，以及其他透過Google帳號登入服務。

若使用者持續未更換這些使用舊版作業系統的裝置，在9月27日之後透過Google帳號登入Google或第三方服務App時，就會顯示用戶名稱或密碼錯誤情況。

不過，Google說明此項調整不影響透過瀏覽器內藉由Google帳號登入服務的使用模式，因此對於部分以舊版Android裝置打造的服務，若僅透過瀏覽器使用特定服務的話 (例如餐廳使用點餐設備)，基本上不會受到影響。

Google建議使用者可以將手上Android裝置更新，畢竟Android 2.3版本實際推出時間是在2010年12月6日，早已經在市場使用超過10年時間，第一個Android 1.0版本更是在2008年9月23日推出，其實也早已經超過技術支援時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Android

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