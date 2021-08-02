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Motorola揭曉Edge 20系列手機 均搭載1億800萬畫素相機鏡頭

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Edge 20 Pro
▲Edge 20 Pro

中國市場發表會之前，Motorola率先在歐洲地區宣布推出新款Edge 20系列新機，其中包含Edge 20、Edge 20 Pro，以及入門款Edge 20 Lite，其中也確定在相機採用1億800萬畫素相機鏡頭設計。

三款手機均搭載1億800萬畫素相機鏡頭，預計會在今年8月開始在歐洲、拉丁美洲與亞洲市場推出，同時更預告下半年還會繼續推出新款Edge系列手機。

此次推出三款新機中，Edge 20 Pro將採用支援144Hz畫面更新率6.7吋OLED螢幕，搭配Qualcomm Snapdragon 870處理器，以及12GB記憶體與支援30W有線快充設計的4500mAh電池規格。相機方面，則分別採用3200萬畫素視訊鏡頭，以及1億800萬畫素、1/1.52吋感光元件與f/1.9光圈設計的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素、可兼作微距鏡頭使用的超廣角鏡頭，以及800萬畫素、搭配光學防震設計的5倍潛望式長焦鏡頭。

▲Edge 20 Pro
▲Edge 20 Pro

標準款Edge 20則延續Edge 20 Pro螢幕規格，但正面抗刮玻璃從康寧Gorilla Glass 5調整為Gorilla Glass 3設計，一樣對應144Hz畫面更新率，處理器也調整為Snapdragon 778，而背面相機則是將長焦部分改為800萬畫素、3倍光學變焦規格，其餘均與Edge 20 Pro相同。

▲Edge 20
▲Edge 20

而入門款Edge 20 Lite則將螢幕畫面更新率調整為90Hz，一樣採6.7吋設計，處理器則改為聯發科天璣720，相機部分則取消長焦鏡頭，其餘則與其他機種相同，電池容量則增加為5000mAh，一樣支援30W有線快充。

▲Edge 20 Lite
▲Edge 20 Lite

三款手機售價，Edge 20 Pro將以699歐元價格上市，Edge 20售價則是499歐元，而Edge 20 Lite售價則是349歐元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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