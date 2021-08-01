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5G開台滿周年 過來人曝心得：最有感的是帳單

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣5G自從去(2020)年6月30號開台，至今已滿一年多，不過普及率僅11.8%。 圖／聯合報系資料照片
台灣5G自從去(2020)年6月30號開台，至今已滿一年多，不過普及率僅11.8%。 圖／聯合報系資料照片

台灣5G自從去(2020)年6月30號開台，至今已滿一年多，不過普及率僅11.8%，對此，便有網友在 PTT 詢問升級5G後「最有感的是什麼」，沒想到卻引出部分網友分享自身經歷，表示最有感的只有漲價的月租費。

原PO在PTT以「4G 升級到 5G 最有感的部分是什麼？」為題分享，聽說5G不論上傳或是下載，都是4G的數倍，再加上有超低延遲、超低ping值，速度都快追上光纖有線網路了。他更補充道，現在電信公司都用簡訊跟電話疲勞轟炸，要求自己趕快換約，讓他都有些心動，便想藉此發文詢問「你各位4G升級5G最有感的部分是什麼？」

此文一出，不少使用過5G的網友分享，最有感的其實只有「月租費」，「帳單」、「月費，絕不唬爛，用快一年了」、「價錢，但有時候很不穩，真的會一把火」、「帳單金額暴增」、「4G就用很爽了，5G用比較便宜的資費沒吃到飽還要貴好幾百」。

更有網友直言，自己繳了半年只看過一次 5G 訊號，所以建議非都會地區申請 4G 就夠用了。而據 NCC 於七月初的報告指出，截至今年 5 月全台 5G 用戶約為 276 萬 2,854 戶，以總人口來算普及率為 11.8%，對比 4G 當時推出後一年就有 27.6%，顯見成長速度較緩慢。

5G

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