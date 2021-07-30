5G開台周年他曝心得 網友為了這些理由死守4G

台灣5G自從去(2020)年6月30號開台，至今已滿一年多，不過普及率僅11.8%，遠不如當年4G滿周年的27.6%。有網友換新機時連資費方案一同升級5G，不料真正使用才發現付的雖然是5G的錢，卻常維持在4G的速度，讓他相當後悔。

網友在PTT發文，換新機時腦波弱被洗腦「你終究要辦5G，為什麼不現在就辦」，辦下去才深刻體悟到月租費變貴。更不妙的是時常降到4G，心中常冒出一陣OOXX，「因為我是繳5G的費用欸」。

不少網友認同常常跑不到5g，部分如鄉下地區，整個試用期間甚至完全沒收過5G信號。網友評論對於普羅大眾，4G在日常生活已相當夠用，常用的Youtube跟Netflix都能順順看。此外目前連4G的Volte跟Vowifi都尚未普及，5G似乎還有一段路要走，「等6G出來，5G差不多就可以辦了」。

部分人堅守4G不升級的理由，是考量5G入門資費門檻多有傳輸量及熱點分享的限制。觀察開台時的三雄資費，想「吃到飽」不約而同都是1399起跳，熱點分享則各有限制。

實際上礙於租屋等因素，不少人會使用手機網路取代傳統固網，因此5G熱點分享限制也成了不少人觀望的重點之一。有網友坦言老房子想牽固網只能拉明線，有便宜的4G吃到飽可用，其他方案吸引力並不大。