Motorola這時發表edge 20 Pro 一億畫素鏡頭、6.67吋OLED螢幕

Motorola宣布，將在8月5日晚間7點30分舉辦「億起驚艷」新品發表會，預告旗下新機將採用一億畫素相機鏡頭。

沒意外的話，Motorola預計揭曉新機將包含edge 20、edge 20 Pro兩款新機，型號分別為X「T2143-1」與「XT2153-1」。

而從先前中國工信部公布認證文件顯示數據，edge 20將配置6.67吋、Full HD+解析度設計的OLED螢幕，預期搭載Qualcomm Snapdragon 778G處理器，並且配置1億畫素相機鏡頭與3倍光學變焦拍攝功能，電池容量為3760mAh。

而edge 20 Pro則採用相同螢幕與處理器規格，但鏡頭將配置一億畫素鏡頭與1600萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素潛望式鏡頭，支援5倍光學變焦，同時也搭載4230mAh電池容量與33W有線快充。

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