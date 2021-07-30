華為P50確定搭載4G版S888處理器 「萬象雙環」強調拍攝極限

日前進行多次預告後，華為終於正式揭曉今年度旗艦手機P50系列，其中更確認將與Qualcomm合作採用4G連網版本設計的Snapdragon 888處理器，同時搭配華為期下海思半導體設計的Kirin 9000處理器。同時，華為此次也同步更新諸多產品，包含多款全新智慧顯示器、與法國音響品牌Devial​​et合作的新款智慧喇叭，以及兩款針對兒童使用新品。

搭載4G連網設計的Snapdragon 888處理器

依照華為說明，由於受到美國政府出口限制影響，因此目前華為在5G連網產品發展受到不少影響，但強調藉由旗下網路技術應用，依然可讓4G連網手機發揮更高連網速度表現，甚至可以藉由人工智慧技術預測連網環境，藉此強化連網效率，例如在準備進入隧道時，手機就會自動預先進行串流影音內容緩衝，以利使用者通過隧道時，依然可以維持觀看影音內容，或是繼續聆聽串流音樂。

不過，以目前各家業者都已經開始積極佈局5G連網市場，就連從華為體系拆分獨立的榮耀，目前都已經全面發展5G連網應用機種，因此在目前僅能在市場提供4G連網手機產品的華為，多少仍會帶來明顯重傷。即便華為強調手機功能與使用特性，不少消費者多少還是會因為5G連網功能轉向其他品牌，因此也讓華為近期市場佔有率持續下滑。

而此次推出的P50系列，除了標準款的P50，以及強化版設計的P50 Pro，華為並未額外推出頂規版本的P50 Pro+，顯然也是受限於處理器供應數量。

在上市時間方面，華為預計會從7月30日先開放P50 Pro預購，初期僅先開放搭載Kirin 9000處理器版本，搭載4G連網設計的Snapdragon 888處理器版本則要等到12月才會開放銷售，至於採特殊配色版本則會在今年9月進入市場，同時僅提供搭載Kirin 9000處理器規格選項。P50則會全數推出搭載4G連網設計的Snapdragon 888處理器版本，預計會在今年9月進入市場銷售。

為了吸引更多人繼續使用華為手機，華為除了近期強調藉由第二版鴻蒙作業系統，讓早期舊款華為手機也能透過升級恢復執行效率，並且強調更直覺使用體驗，此次更宣布從7月開始在中國市場提供支付人民幣369元起，即可讓P10系列之後機種升級儲存元件，藉此獲得更大儲存容量，其中最高可升級至512GB規格，未來也計畫在今年底前加入更多舊款華為手機升級，讓使用者能就近透過華為通路付費「升級」。

依然強調手機拍攝的極限

回到P50系列手機身上，華為強調此次推出新機採用「萬象雙環」特色設計，亦即將背面的主相機鏡頭區分成兩大塊，讓廣角鏡頭、超廣角鏡頭與遠距鏡頭所採用感光元件能有更好配置設計，其中更維持與徠卡合作鏡片技術，藉此確保拍攝畫質表現，此次更加入名為XD Optics運算光學技術，讓原本透過手機鏡頭僅能保留的61%影像資訊，可以透過修正後提升至81%，進而可讓手機拍攝影像更趨真實。

另外，華為也強調新款P50系列讓手機拍攝更容易捕捉被攝物品移動瞬間，就連劃過天際的閃電，或是高速移動物品都能順利捕捉，而在遠距拍攝部分則強調在P50上可實現80倍變焦，以及可在P50 Pro實現高達200倍變焦，並且強調變焦下的拍攝影像依然可維持清晰。

規格方面，P50 Pro分別採用4000萬畫素設計的26mm、f/1.6光圈黑白鏡頭，搭配5000萬畫素、23mm與f/1.8光圈設計且搭配光學防震設計的廣角鏡頭，另外則是搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，以及6400j案畫素潛望式長焦鏡頭，同樣具備光學防震設計。至於P50則是在P50 Pro的相機模組設計做了簡化，但一樣維持明顯的「萬象雙環」設計。

至於螢幕部分，P50確定搭載6.5吋、支援90Hz畫面更新率的平面OLED螢幕，P50 Pro則採用6.6吋、支援120Hz畫面更新率的雙側曲面OLED螢幕，兩款手機均採用上方置中的開孔鏡頭設計，同時支援長時間觀看手機也不會自動關閉螢幕的使用模式，並且採螢幕下指紋識別功能，而華為更強調兩款手機採用更大尺寸螢幕，但機身重量卻比競爭對手產品更輕，更加入IP68等級防水防塵防護效果。

除了P50提供的雪域白、曜金黑、可可茶金與拂曉粉，華為更推出可隨角度改變顯色效果的漣漪雲波配色。至於P50 Pro則分別提供雪域白、可可茶金與曜金黑三款配色，更額外推出採用前後奈米微晶玻璃材質打造的P50 Pro典藏版，標榜對應更高抗摔防護效果。

兩款手機都會採用第二版鴻蒙作業系統，除了加入更直覺得操作體驗，以及模擬物理效果的互動介面，另外也提供通話、語音文字內容即時互轉，目前支援中文、韓文、日文與英文四種語言。

更多鴻蒙作業系統生態產品

除了P50系列，華為此次也揭曉兩款智慧顯示器，以及再次與法國音響品牌Devial​​et合作的新款智慧喇叭Sound X，以及兩款針對兒童使用需求打造的智慧顯示器與智慧手錶。

其中，華為智慧顯示器V75 Super同樣採用與Devial​​et合作聲音輸出設計，並且標榜採用每個尺寸比標準LED小約1/120的mini LED設計，讓螢幕可以對應更細膩的控光表現，同時也能對應高達3000nits亮度表現。而尺寸高達98吋的華為智慧顯示器V98，則是標榜如同劇院般身歷其境的觀看體驗，支援120Hz畫面更新率與抗炫光設計，並且藉由人工智慧技術強化影音效果。

而新款新款智慧喇叭Sound X，則是以先前版本為基礎強化聲音表現，並且加入多彩視覺效果，甚至可依照聲音輸出等使用模式對應聲源定位、呼吸聆聽、靈動思考與擬人應答顯色模式。同時，華為也強調未來將持續與Devial​​et深度合作，將在旗下智慧喇叭、智慧顯示器等產品加入Devial​​et聲音技術。

至於此次推出的華為小精靈學習智慧顯示器，則是針對兒童學習互動使用，不僅會自動識別觀看距離，避免距離太近影響兒童視力，並且結合學習筆、平板、智慧喇叭、顯示器功能，本身也是搭載第二版鴻蒙作業系統。而新款華為兒童手錶4 Pro則是強化一體設計的錶圈，藉此對應更耐用的配戴體驗，同時錶面上方也具備一組可進行視訊通話的鏡頭設計。

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