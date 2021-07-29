Nokia XR20軍規認證強固手機發表 同步復刻「功能型」Nokia 6310

HMD Global透露將推出一款無須安裝保護殼的新手機，確定就是日前有所傳聞的Nokia XR20，基本上可視為先前推出的Nokia X20強固版設計，分別加速符合美國軍規的1.8公尺防摔設計，以及IP68等級防水功能。

規格方面，Nokia XR20分別採用6.67吋Full HD+解析度的IPS螢幕，搭載Qualcomm Snapdragon 480處理器、搭載4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，另外也支援透過microSD擴充儲存容量。而電池方面，則搭載4630mAh容量，並且支援18W有線快充，以及15W無線充電。

最大特色則是搭載康寧Gorilla Victus防刮玻璃，並且透過背蓋上的邊框設計保護相機鏡頭，避免螢幕與鏡頭意外刮傷，本身則支援MIL-STD810H美國軍規認證，可對應1.8公尺垂直距離掉落防護，並且支援IP68等級防水設計。

而相機鏡頭方面，則搭載螢幕上方置中開孔設計的800萬畫素視訊鏡頭，以及背面包含4800萬畫素廣角鏡頭與1300萬畫素超廣角鏡頭。其他部分則搭載側邊指紋辨識器，以及可自訂對應操作功能或指定App的頂端紅色按鍵。

Nokia XR20預計從7月27日起先在特定市場開放銷售，分別推出藍色與灰色兩款配色，建議售價則是499歐元。

新款大尺寸螢幕手機Nokia C30、Originals系列復刻手機Nokia 6310，以及更多配件與合作

除此之外，HMD Global此次也同步揭曉新款大尺寸螢幕手機Nokia C30，主打6.82吋HD+解析度螢幕，以及6000mAh電池電量，記憶體則區分2GB與3GB，儲存容量則提供32GB與64GB，分別推出綠色與白色款式，同樣在7月27日起先在特定市場開放銷售，建議售價則是99歐元。

同時，HMD Global更宣布更新今年度以復刻形式打造的Nokia Originals系列手機—Nokia 6310，分別區分暗綠、黃、黑，以及僅現印度市場銷售的淡藍色款式，建議售價為40歐元，預計也會在7月27日先在特定市場銷售。

而此次發表會上，HMD Global也宣布推出多款耳機配件，並且確定與ExpressVPN、Spotify合作，預計在手機內建其服務，讓使用者能更安心透過手機上網，或是聆聽音樂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》