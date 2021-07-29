中興揭曉Axon 30 5G手機 搭載新一代螢幕下鏡頭設計

延續先前推出的Axon 20 5G首次搭載螢幕下鏡頭設計，中興此次揭曉的Axon 30 5G則是採用改良設計，讓螢幕下相機拍攝效果更好。

相比前一代設計，中興此次將Axon 30 5G搭載的螢幕對應畫素密度從先前的200ppi增加為400ppi，同時在螢幕也採用更透明材質與供電效率更高的多驅ACE電路設計，搭配人工智慧算法，藉此讓螢幕下的1600萬畫素視訊鏡頭能有更好拍攝效果。

至於手機規格方面，Axon 30 5G採用解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率，以及10位元色與螢幕下指紋辨識的6.92吋螢幕，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 870，搭配LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，分別區分6GB、8GB或12GB記憶體，以及包含128GB或256GB儲存容量設計，電池則採用4200mAh，支援基於QC4+技術的55W有線快充。

而機身背面相機則採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，手機本身也搭載NFC功能，分別提供黑色、青色玻璃背蓋版本，以及咖啡色皮革版本，中興還另外推出白底搭配五色條紋的冠軍版。

建議售價部分，Axon 30 5G將以人民幣2198元起跳價格銷售，預計從即日起開放中國市場銷售。

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