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蘋果急釋出iOS 14.7.1 修復零日漏洞、Apple Watch解鎖災情

聯合新聞網 / INSIDE
iOS 14.7.1 修正了配備 Touch ID 的 iPhone 機型，無法使用「透過 iPhone 解鎖」功能來解鎖已配對 Apple Watch 的問題。記者黃筱晴／攝影
iOS 14.7.1 修正了配備 Touch ID 的 iPhone 機型，無法使用「透過 iPhone 解鎖」功能來解鎖已配對 Apple Watch 的問題。記者黃筱晴／攝影

iOS 14.7.1 修正了配備 Touch ID 的 iPhone 機型無法使用「透過 iPhone 解鎖」功能來解鎖已配對 Apple Watch 的問題，也提供了重要的資安更新，建議所有使用者安裝！

上週蘋果才釋出 iOS 14.7 更新版本，不料卻傳出災情，雖然這版解決了 Wi-Fi 連網功能當機的問題，但卻讓用戶無法用 Apple Watch 解鎖手機。

原先外媒推測 iOS 14.7 可能是 iOS 14 更新的最後一次更新，將會緊接在今年六月於 WWDC 上推出、秋季正式上線的 iOS 15‌。但今日蘋果趕緊推出了 iOS 14.7.1，據安全周刊報導，這是蘋果今年修復的第 13 個零日漏洞。

iOS 14.7.1 修正了配備 Touch ID 的 iPhone 機型無法使用「透過 iPhone 解鎖」功能來解鎖已配對 Apple Watch 的問題。此更新項目也提供了重要的安全性更新，建議所有使用者安裝。

根據官方的文件說明，關於 iOS 14.7.1 和 iPadOS 14.7.1 的安全內容，iOS 14.7.1 修補代號為「CVE-2021-30807」的安全漏洞，此漏洞可透過 App 任意執行程式碼，主要藉由蘋果內建的 IOMobileFramebuffer 入侵，蘋果獲取一份報告稱，此問題可能已被積極利用，而在新版作業系統，問題已得到解決。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

資安 Apple Watch iOS 14 iPhone

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