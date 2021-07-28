三星盧泰文證實 下一代Galaxy Z Fold支援S Pen、更耐用
三星行動通訊業務負責人盧泰文在Unpacked即將開始前，再次透露三星將開創智慧型手機全新革命紀元，更證實此次雖然未計畫推出Galaxy Note系列新機，但接下來即將揭曉的第三代Galaxy Z Fold螢幕可凹折手機將會加入支援S Pen手寫筆應用。
此外，盧泰文再次說明行動技術將帶動更大發展，並且在疫情影響之後，目前逐漸恢復正常情況下，智慧型手機也會扮演重要角色，而三星也已經為此做好準備，強調接下來即將發表新機將會徹底顛覆過往。
除了預告新機將會加入支援S Pen，盧泰文更說明第三代Galaxy Z Fold螢幕可凹折手機將對應更高效能的多工處理能力，以及更進階耐用性，同時也將持續與Google、微軟合作，更強調在隱私安全能讓使用者有更高掌控權。
同時，盧泰文也確認新一代Galaxy Z Flip也會採用更優雅外觀，搭配更堅固耐用材質設計，藉此持續擴大螢幕可凹折手機市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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