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OnePlus Nord 2 5G定位中階 搭載天璣1200 AI處理器、4500mAh電池

聯合新聞網 / 楊又肇

先前預告即將推出，並且率先採用聯發科客製化設計天璣1200 AI處理器的OnePlus Nord 2 5G，稍早正式對外公布，並且確定鎖定中階入門規格市場需求打造。

OnePlus Nord 2 5G主要是針對印度及歐洲市場打造，因此基本上不會比照過往推出的旗艦手機於美國市場銷售，同時在歐洲地區建議售價將以399歐元起跳銷售。

硬體規格方面，OnePlus Nord 2 5G如先前說明採用聯發科客製化設計天璣1200 AI處理器，搭配6.43吋、Full HD+解析度的AMOLED螢幕，並且搭載90Hz畫面更新率，另外則提供8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池則採用4500mAh，支援65W有線快充。

相機方面則搭載3200萬畫素視訊鏡頭，並且以左上角開孔形式呈現，主相機鏡頭則分別採用5000萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素黑白鏡頭的組合。

而此次同步推出的真無線耳機OnePlus Buds Pro，則是在耳機內採用11mm尺寸驅動單體，對應藍牙5.2連接規格，對應LHDC編碼與杜比全景聲輸出表現，同時支援最高可達40dB的主動降噪功能，跟其他同類型耳機也提供環境通透模式，甚至支援搭配App使用的「Zen Mode Air」白噪音模式。

其他部分則包含支援IP55等級防水防塵，收納充電盒則對應IPX4等級防水防塵設計，同時開啟降噪功能時的電池續航時間約為5小時，關閉降噪功能則可延長至7小時，搭配充電盒補充電力的話，則最長可讓使用時間分別延長至28小時與38小時。

充電盒本身也支援有線快充，可在10分鐘內充入10小時使用電量，另外也支援Qi無線充電，建議售價則是150美元，預計9月開始會先在美國、加拿大市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 印度 OnePlus 天璣處理器

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