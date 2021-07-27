三星Galaxy Z Fold 3的保護套配件曝光 可放S Pen更像隨身筆記本

三星已經確認將在8月11日舉辦Unpacked發表活動，屆時將會揭曉包含Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3等新品，而91Mobile網站稍早更揭曉可對應Galaxy Z Fold 3使用的保護套配件，其中更證實此款螢幕可凹折手機確實搭載支援S Pen手寫功能。

從保護套設計來看，將採用書本形式呈現，並且在轉軸處提供可放置S Pen的收納槽，同時將保護套翻開時，不僅可直接使用手機外側螢幕，當手機攤開使用內側較大面積的凹折螢幕時，更不會造成操作妨礙。

至於S Pen設計，有可能採取與對應Galaxy S21 Ultra的S Pen相同規格，透過較長筆身方便使用者手持書寫。

而整體上來看，這樣的保護套配置將使Galaxy Z Fold 3更像是隨身手寫筆記本，同時也能配合更大顯示面積的內側凹折螢幕提供便利書寫體驗。

三星接下來將會在8月11日舉辦Unpacked發表活動，預計公布Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3，以及Galaxy Watch 4系列智慧手錶與Galaxy Buds 2真無線降噪耳機。相關說法中，三星此次除了將持續與Thom Browne品牌合作聯名款Galaxy Z Fold 3，另外也會加入更多品牌合作項目。

▲(圖／擷自91Mobile網站)

▲(圖／擷自91Mobile網站)

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》