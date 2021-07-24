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康寧揭曉用於保護手機鏡頭的抗刮玻璃產品 將由三星率先採用

聯合新聞網 / 楊又肇

針對手機相機鏡頭保護需求，康寧宣布推出新款抗刮玻璃產品，分別為Gorilla Glass with DX與Gorilla Glass with DX+，同時透露三星將成為第一款使用此抗刮玻璃產品的業者，預期將會率先用於即將揭曉的Galaxy Z Fold 3與Galaxy Flip 3

依照康寧說明，由於現在越來越多人透過手機拍照，因此對於相機鏡頭保護也相對變得重要，而Gorilla Glass with DX與Gorilla Glass with DX+就是為此打造，甚至強調比標準Gorilla Glass抗刮玻璃設計有更高抗刮性，其中約可承受4公斤左右的刮傷力道，貼近藍寶石材質的抗刮效果，其中Gorilla Glass with DX+更標榜比標準AR塗層玻璃更耐刮。

除了對應抗刮特性，康寧也說明Gorilla Glass with DX與Gorilla Glass with DX+在光學表現上也能保留高達98%光線，讓鏡頭感光元件能接收更多光影資訊，藉此紀錄清晰且真實的影像，並且降低疊影情況。

而三星預計成為第一個使用此款玻璃產品的業者，預期會套用在即將揭曉的Galaxy Z Fold 3與Galaxy Flip 3，藉此保護其相機鏡頭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

康寧 三星

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