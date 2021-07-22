防水手機進浴室沒差？她憂「水氣影響零件」 網掀兩派論戰

隨著科技和網路發達，幾乎是人手一台智慧型手機，其方便又多元的功能，也讓許多低頭族不論走到哪，手機都不離身。不過有網友就分享，由於擔心水氣會影響手機內部的零件運作，因此只要準備洗澡時，她都會特地將手機放到門外，卻被老公認為「多此一舉」，讓她不解詢問「只有我會介意嗎？」

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己有時洗澡前會先如廁，習慣將手機一起帶進廁所使用，如廁完準備洗澡時，她則會特地走出浴室，將手機放在門外的地板，才能安心打開水龍頭洗澡，避免浴室的水氣影響手機零件。

然而，原PO的老公卻認為，現在大多手機都具有基本的防水功能，似乎根本不必多此一舉將手機拿開，讓她不解問道「大家會介意洗澡時產生的水氣影響到手機嗎？」希望了解大多人的想法。

該文曝光後，不少有相同習慣的網友紛紛留言「我也怕水氣」、「從來沒有把手機帶進浴室過」、「冬天的話幾乎一定把手機放外面」、「為了保險一點還是會拿出去」、「我也都放門口地板」、「就算浴室乾濕分離，我也不會帶進去」、「防水不防水蒸氣啊」等，還有人分享「上一支哀鳳都會帶進廁所洗澡，後來拆機發現裡面有水痕」。

持另一派意見的網友則說「手機離身是很危險的事，太多重要信息」、「手機都會帶進浴室聽歌，已經用四年了，前置鏡頭貼好就好」、「喜歡邊泡澡邊滑手機」、「我都一邊洗一邊看影片」、「有次跟另外三個同學出去玩，他們洗澡都帶手機，我才知道這是常態」、「我洗澡一定會放音樂」。

事實上，國內外都曾出現數起民眾攜帶手機進浴室後，不慎發生觸電的案例；台電過去也曾透過臉書表示，由於浴室內空氣潮濕，水蒸氣、流動水多，若泡澡帶手機、甚至正在充電當中，稍不小心就可能造成觸電，手機也會因受潮而損壞，因此仍建議潮濕的浴室內，盡量避免使用電器、電子產品。