快訊

直播／一口氣降至二級最新指引 指揮中心下午2時說明

限制梅花座也願意開業 餐飲業者就盼振興券重出江湖

三星降低新機購買門檻 首次開放同時以兩款舊機折抵換購

聯合新聞網 / 楊又肇

確認將在8月11日舉辦Unpacked線上發表活動後，三星隨即也在美國官網開啟舊機換購預約服務，其中此次更首度開放讓消費者同時以兩款舊機折抵，藉此能更容易換購新機。

雖然目前在三星官網上的舊機換購折抵方式，仍標明單次舊機折抵換購，僅以一款舊機折抵為上限，但消費者若完成登記此次三星提出的舊機折抵換購活動，卻能發現三星為了吸引更多消費者換機，首度開放能以最多兩款舊機進行折抵，大幅降低消費者購機消費門檻。

當然，用於折抵換購的舊機依然要維持正常運作，同時螢幕、背蓋等外觀也不能有明顯損壞、裂痕，並且必須維持基本正常使用功能，另外更不能以來路不明手機進行換購，進行換購之前也必須將手機資料完全清除，以及回復為出廠狀態。

透過舊款手機折抵之外，三星也接受透過舊款平板或智慧手錶折抵，但在手機品牌僅接受三星、蘋果、Google、LG及Motorola推出產品，而平板品牌則僅接受三星、蘋果與微軟推出產品，至於智慧手錶品牌則僅接受三星與蘋果推出產品。

除了提供最多以兩款舊機折抵換購，三星更在特定地區提供21天免費試用，滿意之後再以三期分期方式付款，或是透過旗下Samsung Financing服務以12期、18期、24期、36期、40期或48期分期零利率方式付款，其他付款方式則支援PayPal、Google Pay，以及Visa、MasterCard、美國運通、JCB等信用卡付款。

藉由此次讓消費者能以更低消費金額門檻購買新機之外，先前更有傳聞指出三星預計在Unpacked發表活動上揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 3，以及Galaxy Z Flip 3將採用較低價格設定，藉此讓螢幕可凹折手機能被更多人使用，而非僅侷限在高價位手機市場。

不過，目前此項銷售方案僅限美國境內特定地區推行，各個國家地區市場則會採取不同銷售方案，台灣上市時的銷售方案則會以後續公布為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星

延伸閱讀

三星嗆聲蘋果！新品發表前 信義區A13對面大作廣告

三星證實8/11舉辦線上Unpacked活動 Galaxy Z Fold 3、Galaxy Watch 4將亮相

折疊機的主場！ 8月11日舉行 三星發出新品發表會邀請函

三星官網意外證實 Unpacked 2021發表會將於8/11展開

相關新聞

防水手機進浴室沒差？她憂「水氣影響零件」 網掀兩派論戰

隨著科技和網路發達，幾乎是人手一台智慧型手機，其方便又多元的功能，也讓許多低頭族不論走到哪，手機都不離身。不過有網友就分享，由於擔心水氣會影響手機內部的零件運作，因此只要準備洗澡時，她都會特地將手機放到門外，卻被老公認為「多此一舉」，讓她不解詢問「只有我會介意嗎？」

沒有足夠晶片 華為仍執意推出P50的3原因

華為宣布將在本月29日舉行「萬象新生」新品發表會，預料將發表年度旗艦機種P50。依照往例，華為通常會在首季推出P系列新品，但這回受到美國禁令影響，沒有足夠的5G晶片可用，延至此刻推出...

新款iPhone SE明年推出！4.7吋螢幕、支援5G 實體Home鍵機會大

蘋果雖然未在今年更新iPhone SE，但日經新聞報導指稱新款機種將會在明年上半年推出，其中依然會延續採用iPhone 8外觀，但硬體規格將換成今年秋季預計推出的iPhone 13系列所採用A15處理器，並且加入支援5G連網功能。

蘋果MagSafe外接式電池官網悄上架 想用先更新iOS 14.7

蘋果台灣官網近日悄悄放上了一款有趣的新品「MagSafe外接式電池」，可說是將最新的MagSafe配件系統優勢運用到極致...

對嗆蘋果 三星在全球知名地標巨幅廣告信義區也看得到

在疫情趨緩即將邁向解封之際，終於看到手機大廠正面交鋒，三星電子預告八月將有折疊旗艦新機發表，並在全球各知名地標刊登巨幅室...

三星嗆聲蘋果！新品發表前 信義區A13對面大作廣告

三星電子今（21）日發出Galaxy Unpacked 2021線上發表會邀請函，宣布直播將於台灣時間8月11日晚間10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。