三星降低新機購買門檻 首次開放同時以兩款舊機折抵換購

確認將在8月11日舉辦Unpacked線上發表活動後，三星隨即也在美國官網開啟舊機換購預約服務，其中此次更首度開放讓消費者同時以兩款舊機折抵，藉此能更容易換購新機。

雖然目前在三星官網上的舊機換購折抵方式，仍標明單次舊機折抵換購，僅以一款舊機折抵為上限，但消費者若完成登記此次三星提出的舊機折抵換購活動，卻能發現三星為了吸引更多消費者換機，首度開放能以最多兩款舊機進行折抵，大幅降低消費者購機消費門檻。

當然，用於折抵換購的舊機依然要維持正常運作，同時螢幕、背蓋等外觀也不能有明顯損壞、裂痕，並且必須維持基本正常使用功能，另外更不能以來路不明手機進行換購，進行換購之前也必須將手機資料完全清除，以及回復為出廠狀態。

透過舊款手機折抵之外，三星也接受透過舊款平板或智慧手錶折抵，但在手機品牌僅接受三星、蘋果、Google、LG及Motorola推出產品，而平板品牌則僅接受三星、蘋果與微軟推出產品，至於智慧手錶品牌則僅接受三星與蘋果推出產品。

除了提供最多以兩款舊機折抵換購，三星更在特定地區提供21天免費試用，滿意之後再以三期分期方式付款，或是透過旗下Samsung Financing服務以12期、18期、24期、36期、40期或48期分期零利率方式付款，其他付款方式則支援PayPal、Google Pay，以及Visa、MasterCard、美國運通、JCB等信用卡付款。

藉由此次讓消費者能以更低消費金額門檻購買新機之外，先前更有傳聞指出三星預計在Unpacked發表活動上揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 3，以及Galaxy Z Flip 3將採用較低價格設定，藉此讓螢幕可凹折手機能被更多人使用，而非僅侷限在高價位手機市場。

不過，目前此項銷售方案僅限美國境內特定地區推行，各個國家地區市場則會採取不同銷售方案，台灣上市時的銷售方案則會以後續公布為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》