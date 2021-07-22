傳記憶體最高達20GB 中興7/27揭曉螢幕下鏡頭手機Axon 30 5G

去年推出螢幕下鏡頭設計的Axon 20 5G手機，並且在今年上海MWC 2021期間展示螢幕下3D結構光設計方案與第二代螢幕下相機設計後，中興預告將在7月27日晚間7點揭曉新款Axon 30 5G手機，其中確定將搭載中興第二代螢幕下相機設計，甚至可能搭載最高達20GB的記憶體容量規格。

依照消息指稱，Axon 30 5G手機將採用Qualcomm Snapdragon 870處理器，並且配置6GB、8GB或12GB記憶體容量，以及128GB、256GB或512GB儲存容量，但另外也可能推出最高達20GB的記憶體配置規格。

而螢幕則採用6.92吋、2460 x 1080與400ppi顯示密度，另外則對應120Hz畫面更新率與10億色，相機部分則採螢幕下設計的1600萬畫素視訊鏡頭，搭配採用Sony IMX682感光元件設計的6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素長焦鏡頭，搭配200萬畫素景深鏡頭。

其他規格，則包含採用4200mAh電池容量，支援55W有線快充等設計。

相較先前推出的第一款螢幕下鏡頭手機拍攝效果不盡人意，中興顯然將以第二款螢幕下鏡頭設計說服更多人，同時也預期在三星正式推出旗下螢幕下鏡頭設計的手機產品前搶佔市場話題。

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