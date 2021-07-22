realme GT大師系列採行李箱概念打造 S870處理器「大師探索版」售價曝光

今年上半年宣布推出realme GT系列後，realme緊接著再宣布推出realme GT大師系列，並且再次與日本著名設計師深澤直人合作，並且以行李箱為概念打造大師探索版。

此次推出系列，外型上有些類似OPPO先前推出的Reno 5系列，並且提供以行李箱為概念設計的特殊3D造型皮革背蓋款式設計，希望喚醒使用者對於旅行探索的喜悅，其中realme GT大師探索版將提供行李箱灰、行李箱杏兩種配色，加上以純白呈現的雪山配色，以及透過煥彩呈現的晨曦配色，但後兩者則未採用皮革背蓋設計，僅配置AG玻璃背蓋。

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

而realme GT大師版則未提供行李箱杏配色，其餘配色則與realme GT大師探索版相同，總計僅有三種配色可選。兩種版本差異，更包含realme GT大師探索版額外搭載杜比全景聲、Hi-Res高解析音效認證的雙喇叭、內建線性馬達，以及正確讀取率更高的NFC功能，但重量也增加為183.5公克，相比realme GT大師版採174公克設計增加一些重量。

realme GT大師探索版採用Qualcomm Snapdragno 870處理器，採用左上角開孔與雙側曲面設計的6.55吋、Full HD+解析度AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率與高達480Hz觸控反應率，提供8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，視訊鏡頭則配置3200萬畫素規格，主相機分別採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，而電池則採用4500mAh，支援65W有線快充。

至於realme GT大師版則改採用Qualcomm Snapdragno 788G處理器，螢幕則改為平面規格，其餘設計則與realme GT大師探索相同，鏡頭配置與電池規格也採相同設計，但記憶體僅提供8GB規格選項。

在相機功能部分，realme此次在兩款新機採用與Nomo Cam合作的柯達底片濾鏡效果，另外也推出全新加入快速啟動、支援超高解析度抓拍的街拍模式。

兩款手機預計會在今年7月30日開放銷售，並且從即日起開放中國市場銷售，realme GT大師探索版建議售價則從人民幣2799元起跳，realme GT大師版建議售價則從人民幣2399元起跳，暫時不確定是否會在海外市場銷售。

配合此次推出新機，realme也將推出包含透明行李箱、背帶、護照夾、貼紙、明信片等配件的全球限量禮盒組，僅提供100組限量銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》