新款iPhone SE明年推出！4.7吋螢幕、支援5G 實體Home鍵機會大

蘋果雖然未在今年更新iPhone SE，但日經新聞報導指稱新款機種將會在明年上半年推出，其中依然會延續採用iPhone 8外觀，但硬體規格將換成今年秋季預計推出的iPhone 13系列所採用A15處理器，並且加入支援5G連網功能。

不過，DigiTimes取得消息則指稱新款iPhone SE將採用與iPhone 12系列相同的A14處理器，但一樣指出新機採iPhone 8相同設計，維持採用4.7吋LCD螢幕，並未換成OLED螢幕。

至於新機是否也會加入Face ID臉部識別功能，或是維持採用具備Touch ID指紋識別功能的Home鍵，暫時還無法確認，但如果維持採用iPhone 8外觀，有很大可能性依然會維持實體Home鍵設計。

而相關消息更指稱，基於去年推出的iPhone 12 mini整體銷量不佳，雖然今年依然會推出新款mini機種，但明年預計推出的新機可能就不會繼續更新。取而代之，蘋果將會推出兩款標準機種，以及兩種Pro款式機種，兩款機種都會區分6.1吋與6.7吋規格，或許將分別推出iPhone 14、iPhone 14 Max，以及iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max (暫稱)。

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