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反擊以色列「飛馬」間諜軟體 用工具包檢測手機是否被入侵

聯合新聞網 / INSIDE
智慧型手機示意圖。 示意圖／ingimage
智慧型手機示意圖。 示意圖／ingimage

這套 MVT 是開源模式，外媒認為不久後，應該會有開發者建立出使用者介面。

日前以色列網路公司 NSO 所開發的惡意軟體「飛馬」（Pegasus）傳出監控超過 5 萬個智慧型手機號碼，而國際特赦組織（Amnesty）近日也建議，可以透過 Github 上的工具包來檢測手機是否被入侵。

根據 TechCrunch 報導，國際特赦組織研究人員發現，由於 NSO 的惡意軟體「飛馬」讓 iPhone 使用者即使沒點選不明連結，也可能遭受入侵，因此引起不少人恐慌。

但國際特赦組織（Amnesty）也表示，透過 Github 上發佈的 Mobile Verification Toolkit（簡稱 MVT），可以用來檢查自己的手機是否成為惡意軟體飛馬的入侵目標。

MVT 可以掃描 iPhone 以及 Android 裝置的備份檔案，再從中查看是否有惡意軟體飛馬的蛛絲馬跡，例如：找看看有沒有用 NSO 網域名所發出的簡訊或信件等。

為了調查惡意軟體飛馬是否在手機留下痕跡，得先輸入國際特赦組織的入侵指標（Indicators of Compromise；IOC），可以在 GitHub 下載最新版本。如果你的 iPhone 備份檔案已經加密過，也可以用 MVT 來解密你的備份檔案；如果你是 Android 設備，檢查方法也很類似，只是跟 iPhone 相比會比較麻煩一點。

目前這套 MVT 是開源模式，外媒認為不久後，應該會有開發者建立出使用者介面，在這裡也提供它的詳細說明內容。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

國際特赦組織 以色列 軟體 GitHub

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