蘋果iOS 14.7更新 4款iPhone支援磁吸行動電源、修復4項Bug

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 14.7作業系統更新，讓iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max等4款機型支援MagSafe磁吸行動電源，並修正4項錯誤。

蘋果iOS 14.7新功能包括「家庭」App 加入管理HomePod計時器的功能；用戶可在加拿大、法國、義大利、荷蘭、南韓和西班牙的「天氣」和「地圖」App中取得空氣品質資訊。此外，Podcast資料庫能讓用戶選擇檢視所有節目，或只檢視已追蹤的節目。

iOS 14.7另修正4項錯誤，例如分享播放列表選項沒有顯示在Apple Music中、杜比全景聲和Apple Music保真壓縮音訊可能未預期地停止播放、修復部分iPhone11機型在重新開機後，可能會消失的電池維修訊息；以及修復編寫郵件內容時，點字顯示器可能會顯示無效的資訊。