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「萬象新生」 華為確認7/29揭曉P50系列手機 搭載新版鴻蒙系統

聯合新聞網 / 楊又肇

今年6月透露將推出P50系列旗艦手機後，華為稍早終於確認將在7月29日晚間7點30分舉辦新品發表會，屆時除了將公布P50系列手機，還會公布諸多新品。

華為以「萬象新生」作為此次發表會主軸，意味此款新機將成為華為另一個「開始」，其中預期包含採用新版鴻蒙作業系統，以及全新手機相機設計。

而就近期消息顯示，華為預計推出的P50系列，將包含標準版本、Pro版本，以及Pro+版本三種規格，而從先前華為釋出預告內容，更凸顯此次在新機背面採用主相機鏡頭模組，將採用相當浮誇外型設計。

其中，P50標準版本將會採用三鏡頭模組設計，廣角鏡頭將採用對應5000萬畫素、1/1.28吋設計的Sony IMX707感光元件，另外配置超廣角鏡頭與3倍光學長焦鏡頭。Pro版本則改為四鏡頭模組，其中包含採1/1.8吋Sony IMX800感光元件的廣角鏡頭、採OmniVision OV64A感光元件的超廣角鏡頭，以及5倍光學潛望式變焦鏡頭與ToF鏡頭設計。

至於螢幕部分則全數採用上方居中的開孔設計，並且依照款式差異區分平面或雙側曲面螢幕設計。而處理器部分，則可能區分採用華為旗下海思半導體打造的Kirin 9000系列5G連網處理器，或是採用Qualcomm針對華為使用需求打造僅對應4G連網功能的Snapdragon 888處理器

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為 鴻蒙

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