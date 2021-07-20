iPhone 13將搭載120Hz畫面更新率 常時顯示及更大電池設計

彭博新聞記者Mark Gurman再次引述消息來源指稱，預計今年秋季揭曉的iPhone 13 (暫稱)將會採用120Hz畫面更新率，並且支援常時顯示 (Always On Display)的螢幕規格，同時也會採用容量更大的電池設計，藉此對應先前傳聞可能開放使用的反向無線充電功能。

在此之前，蘋果推出的新款MagSafe行動電源，在相關說明便確認可在特定使用情況下啟用iPhone 12系列機種的反向無線充電功能，因此未來若在iPhone 13系列機種採用更大電池容量設計，或許也會允許使用者手動開啟反向無線充電功能，但可能僅針對Pro版本以上機種使用，甚至可能僅限Pro Max版本機種開啟此項功能。

至於從螢幕規格來看，新款iPhone 13將採用源自LTPS (低溫多晶矽,LowTemperature Poly-silicon)面板技術，結合IGZO (銦鎵鋅氧化物)材質的驅動TFT電晶體，藉此實現更低耗電、更高畫面更新率使用特性，讓iPhone 13能比照iPad Pro對應120Hz ProMotion顯示技術，但有可能僅用在Pro版本以上機種。

不過，新款iPhone 13可能因為換上新款螢幕與更大電池容量設計，另外也可能因為相機模組加大等情況，使得機身將相對變厚，但整體設計應該會延續iPhone 12系列採平框機身設計，另外也預期會維持推出mini款式機種，並且以更親民價位銷售。

目前蘋果尚未公布iPhone 13系列新機上市發表資訊，但預期會在今年秋季或9月時候公布。

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