快訊

京站威秀影城員工確診 北市緊急疫調匡列、業者今停業清消

iPhone 13將搭載120Hz畫面更新率 常時顯示及更大電池設計

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman再次引述消息來源指稱，預計今年秋季揭曉的iPhone 13 (暫稱)將會採用120Hz畫面更新率，並且支援常時顯示 (Always On Display)的螢幕規格，同時也會採用容量更大的電池設計，藉此對應先前傳聞可能開放使用的反向無線充電功能。

在此之前，蘋果推出的新款MagSafe行動電源，在相關說明便確認可在特定使用情況下啟用iPhone 12系列機種的反向無線充電功能，因此未來若在iPhone 13系列機種採用更大電池容量設計，或許也會允許使用者手動開啟反向無線充電功能，但可能僅針對Pro版本以上機種使用，甚至可能僅限Pro Max版本機種開啟此項功能。

至於從螢幕規格來看，新款iPhone 13將採用源自LTPS (低溫多晶矽,LowTemperature Poly-silicon)面板技術，結合IGZO (銦鎵鋅氧化物)材質的驅動TFT電晶體，藉此實現更低耗電、更高畫面更新率使用特性，讓iPhone 13能比照iPad Pro對應120Hz ProMotion顯示技術，但有可能僅用在Pro版本以上機種。

不過，新款iPhone 13可能因為換上新款螢幕與更大電池容量設計，另外也可能因為相機模組加大等情況，使得機身將相對變厚，但整體設計應該會延續iPhone 12系列採平框機身設計，另外也預期會維持推出mini款式機種，並且以更親民價位銷售。

目前蘋果尚未公布iPhone 13系列新機上市發表資訊，但預期會在今年秋季或9月時候公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 iPhone 13 120Hz

延伸閱讀

史上最貴iPhone 13將現身！達人爆9/14發表會 最快這天就能預購

蘋果又降速！更新iOS14.6後「這四款iPhone」變慢了

無線充電有用嗎？ 內行點出「在這場所」的優勢：根本神器

手機充整夜電池壞光光？ 教授曝：隨充隨用很OK

相關新聞

無線充電有用嗎？ 內行點出「在這場所」的優勢：根本神器

現在許多智慧型手機都含有無線充電的功能，讓手機不需要插上有線的傳輸線，也可以進行充電，但消費者對於無限充電的評價卻十分兩極，對此就有網友表示疑惑「使用『無線充電』是不是很不方便？」

iPhone 13將搭載120Hz畫面更新率 常時顯示及更大電池設計

彭博新聞記者Mark Gurman再次引述消息來源指稱，預計今年秋季揭曉的iPhone 13 (暫稱)將會採用120Hz畫面更新率，並且支援常時顯示 (Always On Display)的螢幕規格，同時也會採用容量更大的電池設計，藉此對應先前傳聞可能開放使用的反向無線充電功能。

「萬象新生」 華為確認7/29揭曉P50系列手機 搭載新版鴻蒙系統

今年6月透露將推出P50系列旗艦手機後，華為稍早終於確認將在7月29日晚間7點30分舉辦新品發表會，屆時除了將公布P50系列手機，還會公布諸多新品。

疫情衝擊台灣手機市場 6月銷量36萬支創新低

台灣智慧手機市場受到新冠肺炎疫情影響，消費者宅在家，減少消費，加上遠距上班、上學，平板電腦跟筆記型熱銷，造成對智慧手機預...

華為P50系列手機 將推高通4G晶片與麒麟5G晶片版

華為終端官方微博19日發布，將於7月29日晚舉辦華為旗艦新品發布會，既會有高通驍龍888處理器的4G版，也有麒麟9000...

搭載Snapdragon 888+處理器的榮耀Magic 3 確定會在8月12日揭曉

日前在發表榮耀50系列手機時，就曾透露即將推出的Magic 3，終於確認會在8月12日正式揭曉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。