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7千有找！三星在台引進Galaxy M32 僅透過線上通路銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

看重台灣地區線上購機需求，三星宣布引進僅在線上平台銷售機種Galaxy M32，並且搶攻新台幣4999元至9999元價位帶。

由於今年4月推出的Galaxy M12廣受歡迎，三星此次再次引進Galaxy M32，希望能藉由親民價位、大螢幕、大電池容量與升級相機規格吸引更多消費者。

Galaxy M32分別採用6.4吋U極限Super AMOLED全螢幕，支援90Hz畫面更新率，機身則採用雙稜鏡紋理 (Double Prism Pattern)設計，透過圓弧機身與平滑表面對應舒適手感，並且透過對稱平衡紋理與雷射金屬光澤呈現顯眼外觀。

其他規格則包含採用聯發科Helio G80處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，電池容量則是5000mAh，支援25W快速充電，視訊鏡頭則採用2000萬畫素規格，搭配6400萬高畫素廣角鏡頭、800萬畫素123°超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，另外也可透過內建NFC使用Samsung Pay數位付款服務。

建議售價方面，Galaxy M32將以新台幣6999元上市，分別推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊白三款配色，預計從7月23日起在三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETMall東森購物及friDay購物等指定線上通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

購物網 三星 GALAXY

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