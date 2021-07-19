快訊

台中家教男疫調曝光 10天開6次房、一對一人與人連結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭載Snapdragon 888+處理器的榮耀Magic 3 確定會在8月12日揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在發表榮耀50系列手機時，就曾透露即將推出的Magic 3，終於確認會在8月12日正式揭曉。

同時，榮耀也確認Magic 3將透過全球發表形式對外公布，因此預期也會比照榮耀50系列進駐全球市場，同時更表明將以系列機種形式推出，意味屆時發表新機將不只一款手機。

至於規格方面，榮耀目前並未透露進一步細節，但是日前Qualcomm揭曉運作時脈更高的Snapdragon 888+處理器時，就已經證實榮耀即將推出的Magic 3將會採用此款處理器規格，而從確定會在全球市場銷售角度來看，作業系統預期也會採用Android打造。

至於選在8月12日，似乎也有點想要跟三星傳出可能會在8月11日揭曉的新機較勁意味。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

聯發科悄悄針對現有4G市場 推出兩款小改款的Helio G系列處理器

消息指稱Google與三星合作客製化處理器將搭載全新安全晶片、更著重AI運算

除了兩款螢幕可凹折手機 Galaxy S21 FE也可能在8月的Unpacked亮相

聯發科計畫推出天璣2000系列處理器 率先採Armv9指令集設計

相關新聞

搭載Snapdragon 888+處理器的榮耀Magic 3 確定會在8月12日揭曉

日前在發表榮耀50系列手機時，就曾透露即將推出的Magic 3，終於確認會在8月12日正式揭曉。

vivo S10小改款更新 同樣強調自然自拍效果

今年3月才宣布推出搭載天璣1100處理器的S9系列手機，vivo稍早又宣布更新小改款的S10系列，同樣強調自拍使用特性。

LG+攜手KDDI精進現有5G網路技術 更進一步著眼未來6G網路發展

雖然結束旗下手機業務，但LG依然會投入手機相關技術發展，稍早更確認由旗下電信服務子公司LG U+與日本電信業者KDDI合作，雙方將共同精進現有5G網路技術發展，同時也將佈局日後的6G網路技術。

手機充整夜電池壞光光？ 教授曝：隨充隨用很OK

許多人習慣在睡前將手機充電，隔天一早可以直接帶出門，不過不少民眾都認為手機充整夜恐會使損害電池壽命。經常發布生活知識的微博帳號「原來如此bot」，近期詢問外國教授關於充電反應，發現手機充整夜不會怎樣，但若能將電量維持在30至80％之間，便可延長電池壽命。

蘋果又降速！更新iOS14.6後「這四款iPhone」變慢了

iPhone 13系列手機即將在9月推出，但根據西班牙消費者消費者權益組織（OCU）指出，他們已經對蘋果公司（Apple Inc.）發公開信，要求針對 iPhone 12、iPhone 11、iPhone 8 及 iPhone‌ XS 的「降速作法」提出賠償。

超越蘋果、劍指三星地位！小米手機市佔竄上全球第二

引述市調機構Canalys針對今年第二季全球手機市場統計結果，小米表示目前在全球智慧型手機市場佔有率達17%，超越蘋果成為第二大手機廠商，相比去年同期增長速度達83%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。