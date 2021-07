搭載Snapdragon 888+處理器的榮耀Magic 3 確定會在8月12日揭曉

日前在發表榮耀50系列手機時,就曾透露即將推出的Magic 3,終於確認會在8月12日正式揭曉。

同時,榮耀也確認Magic 3將透過全球發表形式對外公布,因此預期也會比照榮耀50系列進駐全球市場,同時更表明將以系列機種形式推出,意味屆時發表新機將不只一款手機。

至於規格方面,榮耀目前並未透露進一步細節,但是日前Qualcomm揭曉運作時脈更高的Snapdragon 888+處理器時,就已經證實榮耀即將推出的Magic 3將會採用此款處理器規格,而從確定會在全球市場銷售角度來看,作業系統預期也會採用Android打造。

至於選在8月12日,似乎也有點想要跟三星傳出可能會在8月11日揭曉的新機較勁意味。

The arrival of the #HONORMagic3Series will commemorate the dawn of a new era. 12 Aug — save the date. #BeyondEpic pic.twitter.com/CzcbmsewKe