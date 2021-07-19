聽新聞
test
0:00 / 0:00
搭載Snapdragon 888+處理器的榮耀Magic 3 確定會在8月12日揭曉
日前在發表榮耀50系列手機時，就曾透露即將推出的Magic 3，終於確認會在8月12日正式揭曉。
同時，榮耀也確認Magic 3將透過全球發表形式對外公布，因此預期也會比照榮耀50系列進駐全球市場，同時更表明將以系列機種形式推出，意味屆時發表新機將不只一款手機。
至於規格方面，榮耀目前並未透露進一步細節，但是日前Qualcomm揭曉運作時脈更高的Snapdragon 888+處理器時，就已經證實榮耀即將推出的Magic 3將會採用此款處理器規格，而從確定會在全球市場銷售角度來看，作業系統預期也會採用Android打造。
至於選在8月12日，似乎也有點想要跟三星傳出可能會在8月11日揭曉的新機較勁意味。
The arrival of the #HONORMagic3Series will commemorate the dawn of a new era. 12 Aug — save the date. #BeyondEpic pic.twitter.com/CzcbmsewKe— HONOR (@Honorglobal) July 15, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言