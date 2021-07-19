vivo S10小改款更新 同樣強調自然自拍效果

今年3月才宣布推出搭載天璣1100處理器的S9系列手機，vivo稍早又宣布更新小改款的S10系列，同樣強調自拍使用特性。

之所以說是小改款，原因在於S10系列整體外型幾乎與S9系列相同，甚至內建處理器一樣是採用聯發科天璣1100規格，並且維持使用6.44吋、Full HD+解析度的AMOLED螢幕，一樣也支援90Hz畫面更新率與HDR10+顯示效果。

而機身同樣採直角平框設計，顏色則區分黑色、白色、青檸與煥彩四種選項，其他部分則包含採用8GB記憶體，128GB或256GB儲存容量，以及4050mAh電池電量。

而相機部分，視訊鏡頭採用與S9系列相同的4400萬畫素規格，另外搭配一組800萬畫素、105度的超廣角鏡頭，而主相機部分則維持採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，但廣角鏡頭部分則移除光學防手震。

另外，S10 Pro款式則在主相機廣角鏡頭採用三星ISOCELL HM2感光元件，對應1億800萬畫素解像力表現，其餘鏡頭等設計則與S10相同，但機身額外搭載NFC功能，記憶體則採12GB容量，搭配256GB儲存容量。

vivo S10系列將以人民幣2699元價格起跳，其中S10 Pro將以人民幣3399元價格上市，預計會在7月23日率先在中國市場銷售。

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