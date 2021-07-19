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LG+攜手KDDI精進現有5G網路技術 更進一步著眼未來6G網路發展
雖然結束旗下手機業務，但LG依然會投入手機相關技術發展，稍早更確認由旗下電信服務子公司LG U+與日本電信業者KDDI合作，雙方將共同精進現有5G網路技術發展，同時也將佈局日後的6G網路技術。
實際上，LG U+從2015年開始就與KDDI締結合作關係，而此次宣布共同投入全新5G網路技術，乃至於未來的6G網路發展，雙方也會針對現有5G網路服務擴展更多應用項目，同時也會延續過往共同採購電信設備的合作關係，並且透過LG U+旗下5G網路創新實驗室，以及KDDI旗下DIGITAL GATE推動全新發展事業，另外也將促成彼此之間的技術人才交流。
如同許多業者已經開始著手下一代6G網路技術，並且持續精進現有5G網路技術發展，LG U+與KDDI合作預期將能讓彼此在未來網路技術發展有更多成長空間，甚至預期能在下一代6G網路技術標準有更大話語權。
除了LG U+與KDDI，目前包含三星、Ericsson、Qualcomm、聯發科、NEC、華為等業者目前都已經表明投入下一代6G網路技術發展，同時也計畫讓現有5G網路技術有更多發展應用空間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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