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手機充整夜電池壞光光？ 教授曝：隨充隨用很OK

聯合新聞網 / 綜合報導
許多民眾都習慣在睡前幫手機充電，但也擔心沖了一整晚的電會使手機電池壽命減短。圖片來源／ingimage
許多民眾都習慣在睡前幫手機充電，但也擔心沖了一整晚的電會使手機電池壽命減短。圖片來源／ingimage

許多人習慣在睡前將手機充電，隔天一早可以直接帶出門，不過不少民眾都認為手機充整夜恐會使損害電池壽命。經常發布生活知識的微博帳號「原來如此bot」，近期詢問外國教授關於充電反應，發現手機充整夜不會怎樣，但若能將電量維持在30至80％之間，便可延長電池壽命。

「原來如此bot」近期發布影片，訪問普林斯頓大學機械工程系的副教授丹尼爾（Daniel Steingart），丹尼爾指出，手機充整晚其實不會怎樣，隨用隨充，充到滿並不是什麼問題，因為電池充到100％後會自動斷電，因此充爆電池的可能性不大。

丹尼爾表示，電池充到100％確實會有些反應，但電池已經完全循環過，按照手機使用頻率，隨用隨充就好，若真的很擔心的人，就將電池維持在30至80％的電量，最多充到90％就停止，這是延長電池壽命最好的模式，而唯一需要注意的就是不要讓手機電量過低，自動關機是最大的傷害。

影片發布後，不少民眾也留言分享，「不充到百分百，心裡不踏實」、「雖然我充滿就拔，但是我總是用到個位數才充」、「關心的問題終於有了答案」、「我手機都是買的快充，半個小時不要，所以避免了這種情況」、「我自己健康都不是很在乎，我會在乎電池健康嗎」、「道理我都懂，但是只充到99%我難受」。

手機 快速充電

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