聯發科悄悄針對現有4G市場 推出兩款小改款的Helio G系列處理器

雖然目前全球各地區已經開始主打5G網路使用模式，但仍有不少地區仍以4G網路使用為主，因此對於4G連網手機仍有一定需求，所以聯發科稍早宣布更新旗下對應4G網路服務的新款處理器，分別是Helio G96及Helio G88。

其中，Helio G96是以先前推出的Helio G95改款，採台積電7nm製程設計，分別以4組Cortex-A76 CPU與Cortex-A55 CPU構成，最高時脈為2.05GHz，主要差異在於GPU更換為Mali-G57 MC2，並且對應Full HD+解析度、120Hz畫面更新率顯示輸出。

其他部分，則包含支援LPDDR4x記憶體與UFS 2.2儲存元件，加入強化遊戲內內容表現的HyperEngine 2.0 Lite技術，並且對應1億800萬畫素相機，連接部分則支援藍牙5.2、Wi-Fi 5、LTE Cat.13。

而此次同時更新的Helio G88，則是以先前推出的Helio G85改款，分別採4組Cortex-A75 CPU與Cortex-A55 CPU，運作時脈可達2GHz，搭配Mali-G52 MC2 GPU，可對應Full HD+解析度與90Hz畫面更新率螢幕設計，並且支援8GB LPDDR4X記憶體與eMMC 5.1儲存元件，一樣搭載HyperEngine 2.0 Lite技術。

至於相機部分則支援最高6400萬畫素鏡頭，連線部分則支援藍牙5.0、Wi-Fi 5、LTE Cat.7。

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