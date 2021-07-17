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今天是世界表情符號日！蘋果iOS 15追加全新Memoji、Facebook推出自帶音效的Soundmoji

聯合新聞網 / 楊又肇

針對一年一度的7月17日世界表情符號日 (world emoji day)，Facebook不僅在Messenger服務推出新款表情符號，更加入27款附帶音效的Soundmoji內容，而蘋果方面則是透露將在iOS 15版本中加入更多Memoji內容，讓使用者能打造更像自己的Memoji頭像。

依照Facebook透露，每天至少會有超過24億則包含表情符號內容的訊息透過Messenger傳遞，藉此表達難以透過文字呈現心情，或是透過趣味方式與親友互動。而此次推出的Soundmoji，更希望透過簡短音效加強表情符號生動感，讓諸如掌聲、蟋蟀叫聲、擊鼓等表情符號更傳遞更多「情感」。

其他Soundmoji內容，更包含來自藝人Rebecca Black的聲效，或是來自《F9》、《Brooklyn Nine-Nine》和《Bridgeton》等電影及影集內容片段。除了此次增加的27款Soundmoji，Facebook表示未來將會繼續加入更多Soundmoji內容，藉此讓訊息傳遞可以更完整詮釋當下心情。

而配合世界表情符號日，蘋果也說明在接下來的iOS 15版本中將會加入更多Memoji內容，讓使用者能打造更像自己的Memoji頭像，而目前已經透過iOS 15公測版本提供使用，未來也會在秋季釋出的正式版本提供。

此次更新項目如下：

．服裝：使用者現在者選擇超過40套不同的服裝來展現自己的風格, 表達心情，或是根據季節更換，使用者還可以搭配自己選擇的肢體動作，打造專屬於你的上半身 Memoji 貼紙

．多種顏色的頭飾：Memoji 現在可以透過多種顏色的頭飾來打造你最喜歡的球隊或是學校的代表色

．新款眼鏡：眼鏡有三種新款式，包括愛心型和星星型的鏡框，還有復古造型的選項，使用者可以自訂鏡框和鏡片的顏色

．輔助選項：新的輔助選項讓使用者可以加上助聽器、呼吸管或是頭部軟帽等

．不同的瞳孔顏色：使用者現在可以左右眼選擇不同的瞳孔顏色

除此之外 iOS 15版本也新增9種Memoji頭像貼紙，其中包括shaka手勢、 靈光一閃的瞬間等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 15 蘋果 臉書

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