超越蘋果、劍指三星地位！小米手機市佔竄上全球第二

引述市調機構Canalys針對今年第二季全球手機市場統計結果，小米表示目前在全球智慧型手機市場佔有率達17%，超越蘋果成為第二大手機廠商，相比去年同期增長速度達83%。

之所以能竄升至市佔率排名第二，部分原因除了與華為目前整體市佔因美國政府出口限制下滑，同時也與小米近期持續擴大全球市場佈局，並且吸引眾多用戶支持有關。

Canalys針對全球智慧型手機市場第二季表現資料顯示，小米在境外市場快速擴張，其中在拉丁美洲相比去年增加超過300%，在非洲市場更超過150%，而在西歐市場則增長超過50%。

Canalys認為，小米已經從挑戰者轉變為市場主導者身分，並且持續提升整合電信市場和公開市場策略，甚至未來更可能將目標放在超越三星，成為全球最大的智慧型手機製造商。

而小米共同創辦人、董事長暨執行長雷軍在對全體員工發出的信中指出，「成為世界第二是小米發展史上的重大里程碑，經過五年的艱苦卓絕的補課，小米的產品能力已實現了巨大的提升，在高階市場打開局面並站穩了腳跟。下一步，小米將進一步精實核心能力，能夠儘快真正坐穩世界第二。」

依照統計數據顯示，小米在2020年第四季，在全球市場手機出貨量達4340萬台，相比去年同期增加31.5%，首次超越蘋果、重返全球第三。而在2021年第一季時，蘋果以15%的市場份額升至全球第二，小米則以14%的市佔率緊隨其後，全球出貨量達到4940萬台，相比去年同期增長69.1%。

而依照小米今年第一季財報，小米手機已經進入全球100多個國家和地區，在12個國家和地區排名第一，歐洲市場排名第二，印度市場連續多年穩居第一。

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