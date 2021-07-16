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Nokia官方推特預告：將推出一款無須保護殼的新手機
HMD Global稍早透過Nokia Mobile官方Twitter帳號透露，將在7月27日發表新機，其中更強調新機無須安裝保護殼。
從描述來看，HMD Global預計發表新機有可能強調強固耐用特性，但也有可能強調其他設計特色，目前仍無法確認具體細節。
而近期消息傳出HMD Global可能推出名為Nokia XR20的新款手機，其中將可能搭載6.67吋螢幕、Qualcomm Snapdragon 480處理器、4800萬畫素鏡頭在內主相機設計，另外也會採用4630mAh容量電池。
由於近期才在4月時推出Nokia X20在內六款新機，因此若接下來預計推出新機確實以Nokia XR20稱呼，定位上有可能會是Nokia X20衍生機種。
Coming 🔜
🗓 27.07.21 pic.twitter.com/uwQa5Ja2QP
— Nokia Mobile (@NokiaMobile) July 13, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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