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Nokia官方推特預告：將推出一款無須保護殼的新手機

聯合新聞網 / 楊又肇

HMD Global稍早透過Nokia Mobile官方Twitter帳號透露，將在7月27日發表新機，其中更強調新機無須安裝保護殼。

從描述來看，HMD Global預計發表新機有可能強調強固耐用特性，但也有可能強調其他設計特色，目前仍無法確認具體細節。

而近期消息傳出HMD Global可能推出名為Nokia XR20的新款手機，其中將可能搭載6.67吋螢幕、Qualcomm Snapdragon 480處理器、4800萬畫素鏡頭在內主相機設計，另外也會採用4630mAh容量電池。

由於近期才在4月時推出Nokia X20在內六款新機，因此若接下來預計推出新機確實以Nokia XR20稱呼，定位上有可能會是Nokia X20衍生機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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