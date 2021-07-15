蘋果今日釋出最新iOS 15 Beta 3新功能 6大重要功能改版一次解析

iOS Beta 3 版本今日上線，這次的釋出的改版速度比以前更快，1 天之隔就多了許多的改動。

隨著 iOS 15 Beta 版本釋出、最新 MacOS Monterey 亮相，昨日 iOS 14.7 RC 版本才剛更新，今日蘋果就推出 iOS 15 Beta 3 及 iPadOS 15 Beta 3，繼上次 iOS 15 Beta 2 更新也花費了 2 週的時間才完成，究竟這次的改版多了什麼新功能？

iOS15 Beta 3 調整了 Safari 網址搜尋欄位

許多專業的果粉都知道，蘋果每當要推出新的作業系統前，都會釋出許多 Beta 版本給大家試用並找出錯誤、根據使用者的回饋來決定是否要更新、刪除特定功能。在這次 Beta 3 中，原本於 Safari 的 Tab bar （網址搜尋欄位），搜尋網址位置從上面（下圖左邊手機為 Beta 2）改到了下面（下圖右邊手機為 Beta 3）， Safari 搜尋結果的 UI 畫面設計看得出有明顯的改變。

Photo Credit：iOS 15 Beta 3 Released - What's New?

Safari 新增「重新整理功能」

當你跳出 Safari 的時候，你會看到按壓網址列（下圖左 Beta 2）跟（下圖右 Beta 3）不同的點，右邊多了一個「重新整理」頁面的選項。這功能最早在 iPadOS 15 上獨有，目前 iOS 15 也跟進開放，但僅限在 iPhone 橫向 Safari 模式下才可使用。

Photo Credit：iOS 15 Beta 3 Released - What's New?

在 iPad 部分改動的功能並不多，像是右上角多了一個「+」新增頁面按鈕、中間多了一個「重新整理」、最右邊小視窗點開後，有一個「Share with you」讓使用者知道可能感興趣的內容。

Photo Credit：iOS 15 Beta 3 Released - What's New?

iOS 15 內建專注模式與電影院模式

專注模式在 iOS 15 Beta 3 版本，新增了「電影院」模式，不過原本在專注模式主選單裡，「專注狀態」和「電話通話」皆被移除，僅留下「在所有裝置上共享」開關。

Photo Credit：iOS 15 Beta 3 Released - What's New?

另外，原本的「分享專注狀態、自訂」欄位功能，刪除後另改為「專注模式狀態、主畫面、鎖定畫面」三個選項。

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音樂桌面小工具，可直接在手機主畫面播放音樂

iOS 15 Beta 3 「音樂」播放工具，不論是尺寸多大，皆會顯示目前音樂的暫停、播放狀態。

Photo Credit：iOS 15 Beta 3 Released - What's New?

iPhone 重置功能將「重置」與「清除內容」分開

iOS 15 Beta 3，把 iPhone 重置功能重新調整，原本的「重置」改為「傳輸或重置iPhone」，當開啟這項功能，上半部可看見全新 iPhone 的準備設定區塊，並把底下「重置」和「清除所有內容與設定」兩個區分開來。

iOS 15 將重置功能調整過後，如果你想重置特定 iPhone 的設定時，像是重置設定、重置網路設定、重置鍵盤字典時，能夠避免一次點到全部清除。

Photo Credit：iOS 15 Beta 3 Released - What's New?

App Store 有新功能將提示使用者可做更新

iOS 15 Beta 3 更新後，第一次開啟 App Store 會跳出新功能提示，像是「App 內活動、App Store 小工具、iOS 上的 Safari 延伸功能」等重點項目通知。

Photo Credit：iOS 15 Beta 3 Released - What's New?

完整版 Beta 3 改版介紹可參考以下 YouTube 影片

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》