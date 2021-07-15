蘋果打造自有MagSafe行動電源配件 可啟用iPhone 12反向無線充電

就在iOS 14.5原始編碼內容曾出現蘋果計畫推出採MagSafe介面設計的行動電源配件，同時包含Mophie等業者均推出可固定在iPhone 12上的行動電源配件後，蘋果終於也推出官方採MagSafe介面打造的行動電源配件。

此款行動電源配件目前已經在蘋果官網上架，同時預計在近期內推出，美國地區會安排在當地時間7月19日上市，而香港等地區則會在7月20日上市，至於台灣地區雖然已經在官網上架，但尚未確認實際推出時間。

規格方面，蘋果此款以MagSafe介面打造的行動電源配件搭載1460 mAh電量，同時僅能用在搭載iOS 14.7以後作業系統版本，本身電池容量不高，主要是作為臨時補充電量使用，因此整體厚度也不會過於明顯，不會像先前推出的充電保護殼有明顯突出感。

而本身充電部分，則是透過Lightning介面充電，最高支援以27W充電功率補充電量。透過MagSafe介面吸附在iPhone 12等機種時，可對應輸出最高5W無線充電功率，另外也支援在行動電源透過Lightning介面充電時，同時透過MagSafe介面輸出15W的無線充電功率。

具備過充防護、特定情況下可啟用內藏於iPhone 12的反向無線充電功能

至於在連接外部電力充電，並且吸附在手機的情況下，此款行動電源配件會優先讓手機電力充至80%，接著才會讓自己充電，同時也具備防止過充功能，因此電量會在充至90%暫停充電，直到使用者手動在控制中心選擇電量模式，並且選擇繼續充電才會接續將手機電力充滿。

另外，如果是透過iPhone 12底部的Lightning連接埠充電，同時使用充電器輸出功率在20W以上，顯然會自動啟用先前同樣有傳聞內藏在iPhone 12的反向無線充電，並且透過MagSafe介面對此款行動電源配件以Qi無線感應方式補充電力。

售價部分，美國地區將以99美元價格銷售，香港地區售價則是749港元，而台灣地區則會以新台幣2990元價格銷售。

作為對比，Mophie去年10月下旬推出的MagSafe無線充電電池配件Juice Pack Connect，內建電池容量則是5000mAh，建議售價則是79.95美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》