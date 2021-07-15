快訊

行政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

英國更動旅遊警示 台灣列「綠色名單」入境免隔離

蘋果打造自有MagSafe行動電源配件 可啟用iPhone 12反向無線充電

聯合新聞網 / 楊又肇

就在iOS 14.5原始編碼內容曾出現蘋果計畫推出MagSafe介面設計的行動電源配件，同時包含Mophie等業者均推出可固定在iPhone 12上的行動電源配件後，蘋果終於也推出官方採MagSafe介面打造的行動電源配件。

此款行動電源配件目前已經在蘋果官網上架，同時預計在近期內推出，美國地區會安排在當地時間7月19日上市，而香港等地區則會在7月20日上市，至於台灣地區雖然已經在官網上架，但尚未確認實際推出時間。

規格方面，蘋果此款以MagSafe介面打造的行動電源配件搭載1460 mAh電量，同時僅能用在搭載iOS 14.7以後作業系統版本，本身電池容量不高，主要是作為臨時補充電量使用，因此整體厚度也不會過於明顯，不會像先前推出的充電保護殼有明顯突出感。

而本身充電部分，則是透過Lightning介面充電，最高支援以27W充電功率補充電量。透過MagSafe介面吸附在iPhone 12等機種時，可對應輸出最高5W無線充電功率，另外也支援在行動電源透過Lightning介面充電時，同時透過MagSafe介面輸出15W的無線充電功率。

具備過充防護、特定情況下可啟用內藏於iPhone 12的反向無線充電功能

至於在連接外部電力充電，並且吸附在手機的情況下，此款行動電源配件會優先讓手機電力充至80%，接著才會讓自己充電，同時也具備防止過充功能，因此電量會在充至90%暫停充電，直到使用者手動在控制中心選擇電量模式，並且選擇繼續充電才會接續將手機電力充滿。

另外，如果是透過iPhone 12底部的Lightning連接埠充電，同時使用充電器輸出功率在20W以上，顯然會自動啟用先前同樣有傳聞內藏在iPhone 12的反向無線充電，並且透過MagSafe介面對此款行動電源配件以Qi無線感應方式補充電力。

售價部分，美國地區將以99美元價格銷售，香港地區售價則是749港元，而台灣地區則會以新台幣2990元價格銷售。

作為對比，Mophie去年10月下旬推出的MagSafe無線充電電池配件Juice Pack Connect，內建電池容量則是5000mAh，建議售價則是79.95美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 MagSafe iPhone 12 蘋果 反向充電

延伸閱讀

高階新iPhone 增加兩新色

新iPhone拉貨 大增二成

傳鴻海可能與蘋果合作 在美國開發Apple Car電池

德誼數位登錄抽「買1送1」STUDIO A買iPhone 12最高回饋3千元

相關新聞

蘋果官方「尿袋」無預警上架 MagSafe外接式電池售價2990元

一直傳聞美國 Apple 公司為 iPhone 12 機型設計了 MagSafe 外接式電池，但一直未在 Apple 產品中引入——反向無線充電。今天蘋果無預警的推出「MagSafe 外接式電池」，能為 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 系列手機帶來安全可靠的無線充電。

iPhone也放防疫假？ 她手機只有最下面一排整個歪掉出現異常

現在的智慧型手機都有螢幕可自動旋轉的功能，如果有開啟直橫向轉換的話，一般用戶把手機拿成橫畫面觀看時也不會有問題，不過有一名網友卻在Dcard上po出她的手機畫面截圖，讓許多人看了也覺得頗奇特。

蘋果打造自有MagSafe行動電源配件 可啟用iPhone 12反向無線充電

就在iOS 14.5原始編碼內容曾出現蘋果計畫推出採MagSafe介面設計的行動電源配件，同時包含Mophie等業者均推出可固定在iPhone 12上的行動電源配件後，蘋果終於也推出官方採MagSafe介面打造的行動電源配件。

高階新iPhone 增加兩新色

市場傳出，今年新iPhone高階Pro、Pro Max兩款機種將加入「日落金」、「玫瑰金」兩種新色，蘋果希望藉由換色策略...

部分年底前推出的Android 12手機 將會加入遊戲模式

在今年的GDC 2021開始之前，Google公布一系列將登上Android 12的遊戲應用功能，其中包含先前已經出現在Android 12測試版本的遊戲模式，以及更快下載功能。

新一代iPhone傳秋季登場 iPhone 12銷售未見放緩

投資銀行摩根大通（小摩）分析師表示，儘管蘋果公司預料即將發表最新款iPhone，但iPhone 12系列的需求依然強勁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。