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蘋果官方「尿袋」無預警上架 MagSafe外接式電池售價2990元
一直傳聞美國 Apple 公司為 iPhone 12 機型設計了 MagSafe 外接式電池，但一直未在 Apple 產品中引入——反向無線充電。今天蘋果無預警的推出「MagSafe 外接式電池」，能為 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 系列手機帶來安全可靠的無線充電。
MagSafe 外接式電池台灣售價 NT$2,990，精巧、直覺的設計，讓你隨時隨地輕鬆為 iPhone 12 充電。
蘋果只推出了白色的 MagSafe 電池組，並且帶有 Apple 標誌。它的尺寸可以在相機切口下方佔據 iPhone 12 mini 的整個後部，而在其他 iPhone 型號上的尺寸較小。
當 iPhone 正在使用 Lightning 接口充電時，電力可以通過 iPhone 反向充至 MagSafe 外接電池上，這意味著 iPhone 理論上可以進行反向無線充電，只是僅限於 MagSafe 外接電池，無法直接為 AirPods 或其他配件進行反向無線充電。
MagSafe 外接式電池搭配 27W 或更高功率的充電器 ，例如 MacBook 隨附的充電器，可進一步提升充電速度
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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