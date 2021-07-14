部分年底前推出的Android 12手機 將會加入遊戲模式

在今年的GDC 2021開始之前，Google公布一系列將登上Android 12的遊戲應用功能，其中包含先前已經出現在Android 12測試版本的遊戲模式，以及更快下載功能。

在先前已經出現的遊戲模式，將提供螢幕擷圖、錄製螢幕畫面、顯示當前每秒顯示畫格數，以及開關勿擾，其中螢幕錄影功能亦可選擇透過麥克風錄音，或是同時記錄內容聲音，同時也能記錄觸控流程。

同時，遊戲模式介面將以懸浮方式於螢幕上顯示，方便使用者在遊戲執行過程快速呼叫設定，讓使用者選擇操作功能。不使用時，一樣可將遊戲模式介面縮小，並且以半透明的懸浮白點維持在螢幕上顯示。

Google此次也宣布將釋出遊戲模式相關API，讓遊戲開方能藉此打造應用功能，同時三星也確認成為率先採用此項功能的合作業者，而遊戲模式功能也會率先應用在部分預計於年底推出的Android 12手機。

另一項功能，則是在Android 12內增加邊下載邊遊玩功能，讓使用者在Google Play Store點按下載時，只要完成前段下載就能開始遊玩遊戲，並且在遊玩過程透過背景運作方式繼續下載遊戲完整內容，無須像過往必須先將完整遊戲內容下載才能遊玩。

此項功能其實源自先前推出的Instant Apps設計，讓使用者能先使用App主要功能，藉此減少使用者等待下載時間，能更快獲得App使用體驗。而類似設計，目前包含PlayStation、Xbox等遊戲主機也都提供相同使用體驗，讓使用者可以更快遊玩下載遊戲。

除了上述功能，Google也針對開發者提供Visual Studio等開發工具額外擴展功能，藉此加快遊戲開發效率，並且強化C/C++遊戲庫內容，同時針對遊戲執行效能進行最佳化，藉此縮減遊戲載入所需時間，另外更進一步藉由新API限制遊戲作弊行為。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》