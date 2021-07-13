Google Pixel 6電量、螢幕、容量規格大升級 還支援至少5年更新

我好期待！！

前陣子Pixel 6 的外觀渲染圖流出，因為獨特的造型引發討論，這回同樣由爆料達人 Jon Prosser 接露更詳細的規格！包含會採用 Google 自家晶片、8GB RAM 等等，另外還有相機的規格

Jon Prosser 表示，Pixel 6 將推出兩款，包含 6.4 吋 Pixel 6 跟 6.7 吋 Pixel 6 Pro，Pixel 6 將採用 AMOLED 螢幕，Pixel 6 Pro 則是搭載 OLED 螢幕。兩者都將搭載 Google 自家首款晶片「 Whitechapel 」

Pixel 6 將搭載 8GB RAM，可選 128 或 256 GB ROM，電池容量為 4614mAh。相機規格上，Pixel 6 將配置雙主鏡頭，包含 5000 萬畫素廣角鏡頭、1200 萬畫素超廣角鏡頭，前鏡頭則是 800 萬畫素

Pixel 6 Pro 則是會搭載 12GB 的 RAM，更有 128GB / 256GB / 512GB 三種版本可以選，電池容量為 5000 mAh。Pixel 6 Pro 是三主鏡頭，包含 5000 萬畫素廣角鏡頭、4800萬畫素長焦鏡頭、1200 萬畫素超廣角鏡頭，前鏡頭則是 1200 萬畫素

除了規格之外 Jon Prosser 還說到這次 Pixel 6 系列新機將支援至少 5 年的版本更新，這也是史上最久的承諾，目前的 Pixel 5 僅支援 3 年更新。若是這些消息都屬實，那我真的是太期待啦！目前從這些數字看起來不太能確定是否為高階手機，但螢幕跟電池還有容量的配置都是很不錯的，期待 Pixel 旗艦回歸啊，我肯定要玩爆！

（新聞來源：9TO5Google、Jon Prosser ）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》